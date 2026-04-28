Cô gái 27 tuổi dọn vào viện dưỡng lão ở cùng bà ngoại

Theo chia sẻ của Tiểu Giang, chi phí sinh hoạt của cô tại viện dưỡng lão là 1.500 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 5,6 triệu đồng. Khoản này bao gồm bữa sáng, bữa tối trong tuần và ba bữa mỗi ngày vào cuối tuần. Điện, nước được tính riêng, trung bình khoảng 700.000 đồng/tháng.

Bà ngoại cô chuyển vào viện dưỡng lão từ cuối tháng 9/2025. Do vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, bà đóng khoảng 2.600 NDT mỗi tháng, tương đương gần 10 triệu đồng.

Từ nhỏ, Tiểu Giang đã gắn bó với bà ngoại. Khi bà chuyển vào viện dưỡng lão, cô muốn tìm nơi ở gần đó để tiện qua lại. Sau một thời gian tìm nhà không phù hợp, bà ngoại đề nghị cô chuyển vào sống cùng. Ban quản lý đồng ý vì cơ sở mới mở, còn nhiều phòng trống.

Phòng của Tiểu Giang trong viện dưỡng lão (Ảnh: Jimu News).

Trên trang cá nhân, Tiểu Giang nói cô cảm thấy cuộc sống hiện tại rất thuận tiện. Viện dưỡng lão gần nơi làm việc, có bữa ăn sẵn và môi trường sinh hoạt ổn định. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Cô gái trẻ cho biết viện dưỡng lão có nếp sống khá quy củ. Cổng chính đóng lúc 20h mỗi ngày. Người về muộn phải gọi bảo vệ mở cửa.

Sau khi câu chuyện lan truyền, viện dưỡng lão nơi cô sinh sống nhận được nhiều cuộc gọi từ người trẻ và người cao tuổi muốn tìm hiểu. Giám đốc cơ sở cho biết viện có hơn 130 giường nhưng hiện mới đón khoảng 20 người cao tuổi. Trước sự quan tâm của cộng đồng, cơ sở quyết định mở riêng một tầng cho cư dân trẻ với mức phí 1.500 NDT mỗi tháng.

Bữa ăn trong viện dưỡng lão Tiểu Giang sống (Ảnh: Jimu News).

Tuy nhiên, không phải người trẻ nào cũng phù hợp với mô hình này. Ban quản lý ưu tiên người có công việc ổn định, trình độ phù hợp, tính cách điềm đạm và sẵn sàng tham gia một số hoạt động hỗ trợ người cao tuổi. Việc tuyển chọn nhằm tránh ảnh hưởng đến nhịp sống của cư dân lớn tuổi.

Từ góc độ sức khỏe, mô hình sống chung liên thế hệ có thể mang lại lợi ích tinh thần cho cả hai phía. Người cao tuổi thường đối mặt với cảm giác cô đơn, nhất là khi con cháu bận rộn hoặc sống xa nhà. Sự xuất hiện của người trẻ trong không gian sống có thể giúp họ có thêm tương tác, trò chuyện và cảm giác được kết nối.

Ngược lại, người trẻ cũng có thể nhận được sự nâng đỡ tinh thần từ người lớn tuổi. Những cuộc trò chuyện đời thường, lời khuyên về công việc, gia đình và cách ứng xử có thể tạo cảm giác ổn định trong cuộc sống đô thị nhiều áp lực.

Một số cư dân mạng cho rằng mức phí này rẻ hơn thuê căn hộ riêng, lại có bữa ăn và môi trường an toàn. Nhiều người cũng nhìn thấy lợi ích khi con cháu có thể sống gần ông bà, cha mẹ lớn tuổi mà vẫn duy trì công việc.

Theo Jimu News