Bí quyết cải thiện tiếng ve kêu trong tai nhờ Kim Thính

Dân trí Nghe thấy tiếng ve kêu trong tai là một trong những biểu hiện điển hình của chứng ù tai. Hiện nay, để cải thiện tiếng ve kêu trong tai, nhiều người chọn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính.

Có tiếng ve kêu trong tai là bị gì?

Nghe tiếng ve kêu trong tai là tình trạng bạn luôn nghe thấy âm thanh e e giống như tiếng ve kêu ở bên trong tai nhưng không xuất phát từ môi trường bên ngoài. Không chỉ nghe thấy tiếng ve kêu, nhiều người còn có cảm nhận về nhiều âm thanh khác như: Tiếng dế kêu, muỗi kêu, ong kêu ở bên trong tai. Càng ở những nơi yên tĩnh thì tiếng kêu trong tai càng lớn.

Nghe tiếng ve kêu trong tai là biểu hiện điển hình của chứng ù tai

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn bị ù tai, ve kêu trong tai như: Do tuổi tác, tiếp xúc với tiếng ồn lớn, sử dụng thuốc điều trị trong thời gian dài không theo chỉ định của bác sĩ, do mắc các bệnh viêm nhiễm ở tai… Tuy nhiên, nguyên nhân chính được xác định là do:

- Theo tây y, có tiếng ve kêu trong tai là do tuần hoàn máu kém khiến tế bào thần kinh thính giác làm âm thanh từ tai lên não bị ảnh hưởng.

- Theo đông y, thận khai khiếu ra tai, điều này có nghĩa là chức năng thận có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe thính giác. Khi thận khỏe, tai sẽ nghe tốt, còn nếu chức năng thận suy giảm sẽ gây ù tai, có tiếng ve kêu trong tai.

Cách cải thiện tiếng ve kêu trong tai tại nhà

Thực tế cho thấy, rất nhiều người đã cải thiện tình trạng ù tai, ve kêu trong tai, thậm chí có thể khỏi hoàn toàn nhờ áp dụng phương pháp điều trị đúng. Dưới đây là một số biện pháp chữa tiếng ve kêu trong tai hiệu quả mà bạn có thể thực hiện tại nhà:

- Massage tai: Bạn đặt 2 lòng bàn tay lên 2 tai, từ từ xoa vành tai theo hình tròn trong khoảng 1 phút sao cho 2 tai có cảm giác nóng lên. Sau đó, dùng ngón tay giữa bịt vào lỗ tai rồi kéo tay ra, làm nhanh lặp đi lặp lại khoảng 50 lần.

- Sử dụng tiếng ồn trắng: Tiếng ồn trắng là những âm thanh như: Tiếng kêu đều đều của quạt, tiếng mưa rơi, tiếng thác nước chảy,... Sử dụng những âm thanh này sẽ giúp bạn nhanh chóng quên đi tiếng ve kêu trong tai.

Nghe tiếng ồn trắng giúp cải thiện ù tai, tiếng ve kêu trong tai

- Ngáp đúng cách: Ngáp cũng là một trong những mẹo cải thiện ù tai, có tiếng ve kêu trong tai hiệu quả. Khi ngáp, bạn cần lưu ý không nuốt nước bọt để mang tới hiệu quả cao hơn.

- Tập luyện thường xuyên: Tập thể dục thường xuyên giúp mạch máu lưu thông tới dây thần kinh thính giác ở tai trong tốt hơn, từ đó cải thiện tiếng ve kêu trong tai hiệu quả. Bất kỳ môn thể thao nào như: Đi bộ, thiền, yoga,… cũng đều mang đến những lợi ích nhất định cho bạn.

Cải thiện ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai nhờ thảo dược

Ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai nếu không điều trị sớm và kịp thời dễ gây nhiều ảnh hưởng cho tâm lý, sức khỏe của người mắc. Hiện nay, nhiều người đang tin tưởng sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính từ cây cối xay để cải thiện ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai bởi tính an toàn, hiệu quả. Tiêu biểu nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thành phần chính từ cây cối xay. Một nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy, chiết xuất trong cây cối xay giúp chống viêm tương đương Diclofenac (một loại thuốc chống viêm, giảm đau mạnh). Nhờ vậy, sản phẩm giúp cải thiện tình trạng ù tai, có tiếng ve kêu trong tai do viêm nhiễm ở tai hiệu quả.

Cây cối xay giúp cải thiện ù tai, ve kêu trong tai

Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa: Câu kỷ tử, cẩu tích, cốt toái bổ, thục địa giúp bổ thận, cải thiện ù tai, có tiếng ve kêu trong tai theo thuyết của y học cổ truyền liên quan giữa chức năng thận và sức khỏe thính giác; Đan sâm, L-carnitine fumarate, kẽm giúp tăng tuần hoàn máu, tăng cung cấp oxy cho tế bào thần kinh tai, từ đó cải thiện ù tai, có tiếng ve kêu trong tai theo quan điểm của tây y.

Sản phẩm đã có mặt lâu năm trên thị trường; chứa thành phần như: Cây cối xay, cốt toái bổ... được nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế chứng minh tác dụng với người bị ù tai, nghe tiếng ve kêu trong tai, điếc tai, viêm tai

Nếu đang bị ù tai, có tiếng ve kêu trong tai, bạn hãy thực hiện theo những phương pháp trên để thính lực luôn khỏe mạnh nhé!

Với thành phần chính là cao cối xay một vị thuốc được dân gian sử dụng từ xa xưa kết hợp với cao vảy ốc, cao cốt toái bổ, cao câu kỷ tử, cao đan sâm, cao cẩu tích, cao thục địa,… sản phẩm Kim Thính có tác dụng hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác, hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực. Sản phẩm được dùng cho những người có nguy cơ và người bị suy giảm thính lực như ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính

Minh Quân - Trường Thịnh