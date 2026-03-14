Tối 13/3, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp trẻ ngộ độc thuốc trừ sâu nặng, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Bệnh nhi là bé N.C.N. (12 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Khai thác bệnh sử, trước đó trẻ thấy người cháu 6 tuổi đập phá hư đồ chơi, nói không nghe nên đã tát cháu. Phát hiện sự việc, người mẹ ruột đã la mắng trẻ và bênh vực cháu nhỏ.

Trong cơn bực tức lẫn giận mẹ, N. ra ngoài nhà thấy chai thuốc trừ sâu dùng gần hết nên pha thêm nước và uống sạch rồi lên võng nằm. Lát sau, người nhà phát hiện trẻ chảy đờm dãi nhiều, sau đó lên cơn co giật, tay chân gồng, mắt trợn, tím môi, tiêu tiểu không tự chủ nên tức tốc đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Trẻ được đặt nội khí quản thở máy, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính qua ống thông dạ dày, chích thuốc atropine giải độc, dùng kháng sinh, an thần, chống phù não rồi chuyển lên tuyến trên.

Trẻ được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận trẻ mê, đồng tử 2 bên giãn 2mm, phản xạ ánh sáng dương tính, môi hồng/ thở máy, mạch nhanh, huyết áp thấp, nhiều đàm nhớt, rung giật ở ngực, đùi...

Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bé được chẩn đoán ngộ độc phospho hữu cơ Motox (Alpha-cypermethrin) giờ thứ 9.

Bệnh nhi được xử trí rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, thở máy, truyền dịch chống sốc, vận mạch adrenaline, tiêm và truyền atropine liên tục, điều chỉnh điện giải, đường huyết, toan kiềm, dùng kháng sinh và các thuốc điều trị triệu chứng.

Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng bé cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo, tiếp tục được khám và tư vấn bởi chuyên viên tâm lý.

BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm đến tâm lý trẻ mới lớn, đặt mình như người bạn gần gũi để lắng nghe con trẻ, để khi có vấn đề cần phân tích cho con em hiểu.

Việc người lớn la mắng, hăm doạ, đánh đập hoặc gây áp lực, căng thẳng trong chuyện học tập, sinh hoạt... sẽ dẫn đến việc trẻ bị ức chế, không biết tâm sự cùng ai, từ đó đi đến quyết định sai lầm, gây nguy hiểm tính mạng.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố từng tiếp nhận một bé trai 14 tuổi nghiện chơi điện tử. Sau khi bị mẹ mắng vì xin tiền để học nhưng lại nạp card chơi game, cậu bé đã chạy ra sau nhà uống chai thuốc trừ sâu cực độc và sùi bọt mép, co giật nguy kịch chỉ trong 10 phút.

Phát hiện sự việc, gia đình hoảng loạn đưa bé đến bệnh viện gần nhà sơ cứu, rồi chuyển lên tuyến trên gấp trong tình trạng hôn mê sâu, phù não rất nhiều, được xác định ngộ độc nhóm thuốc trừ sâu chưa có thuốc giải.