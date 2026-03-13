Chuyên gia cảnh báo trào lưu “ngủ 6 giây” trên TikTok có thể gây chết người

Bộ Y tế Malaysia cảnh báo về trào lưu nguy hiểm trên trên TikTok

Người tham gia thử thách “ngủ 6 giây” sẽ bị người khác tác động mạnh vào cổ khiến họ bất tỉnh trong khoảng 6 giây (Ảnh cắt từ clip).

Một trào lưu có tên gọi “ngủ 6 giây” đang lan nhanh trên TikTok, đặc biệt trong cộng đồng người dùng mạng xã hội tại Đông Nam Á.

Trong các video chia sẻ, một người sẽ dùng lực ép mạnh vào cổ người khác, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái ngất xỉu trong vài giây trước khi tỉnh lại. Những người tham gia cho rằng cách này giúp “khởi động lại” não bộ, giống như một liệu pháp ngủ nhanh để cơ thể lấy lại năng lượng.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo đây là hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Mới đây, Bộ Y tế Malaysia đã lên tiếng cảnh báo về trào lưu này sau khi nhiều người dùng TikTok tại nước này tham gia thử thách.

Theo cơ quan này, việc tạo áp lực lên vùng cổ có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng như ngất đột ngột, đột quỵ, tổn thương động mạch cảnh, rối loạn nhịp tim, thiếu oxy não, tổn thương não vĩnh viễn, co giật và thậm chí tử vong.

Bộ Y tế Malaysia cho biết hiện tượng này trong y học được gọi là “ngất kèm co giật”, xảy ra khi nguồn cung oxy lên não bị gián đoạn đột ngột. Các chuyên gia khẳng định không có bằng chứng khoa học nào chứng minh phương pháp này mang lại lợi ích cho sức khỏe.

“Đây không phải là một biện pháp trị liệu hợp pháp hay phương pháp chăm sóc sức khỏe. Ngược lại, đó là hành động thể chất có rủi ro cao và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người tham gia”, đại diện Bộ Y tế Malaysia nhấn mạnh.

Rủi ro khó lường

Việc tác động mạnh vào cổ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong (Ảnh: Envato Elements).

Theo Public Health Malaysia (PHM), một tổ chức giáo dục sức khỏe cộng đồng tại Malaysia, cảm giác nhẹ nhõm mà một số người trải qua sau khi thực hiện thử thách “ngủ 6 giây” thực chất là phản ứng khẩn cấp của cơ thể khi não bị thiếu oxy.

Các chuyên gia cho biết khi nguồn oxy lên não bị gián đoạn, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ. Lúc này, các hormone như adrenaline và noradrenaline được giải phóng, đồng thời dopamine và endorphin cũng tăng mạnh.

“Điều này có thể tạo ra cảm giác nhẹ nhõm tạm thời, thư thái hoặc thậm chí hưng phấn. Thực chất, đó là phản ứng của cơ thể sau khi vừa trải qua một tình huống nguy hiểm”, PHM cho biết.

PHM ví hiện tượng này giống như cảm giác của một người suýt chết đuối nhưng được cứu kịp thời. Dù cảm giác hít thở trở lại có thể mang lại sự hưng phấn, bản thân việc thiếu oxy vẫn cực kỳ nguy hiểm.

“Não không có khả năng dự trữ oxy và cần dòng máu lưu thông liên tục từng giây. Vì vậy, thử thách ngủ 6 giây tiềm ẩn rủi ro rất lớn và khó lường. Hành động này có thể khiến tim ngừng đột ngột, đặc biệt ở những người có bệnh tim mạch hoặc bệnh lý mạch máu chưa được phát hiện”, PHM cảnh báo.

Không phải lần đầu tiên xuất hiện

Vết hằn trên cổ một bé gái 4 tuổi người Philippines vì thực hiện theo “thử thách blackout". Cô bé may mắn thoát chết vì được gia đình phát hiện kịp thời (Ảnh: YN).

Đây không phải là lần đầu các thử thách nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn chết người lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Một trong những trào lưu từng gây lo ngại là “thử thách blackout”. Trong thử thách này, người tham gia dùng dây hoặc các cách khác để tự siết cổ, gây ngạt thở cho đến khi rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời, sau đó quay video và đăng lên TikTok.

Theo báo cáo của Trung tâm Luật Nạn nhân Truyền thông Mạng xã hội (SMVLC), riêng trong năm 2022 tại Mỹ đã ghi nhận ít nhất 7 trẻ em dưới 15 tuổi thiệt mạng khi thực hiện thử thách này.

Về bản chất, “thử thách blackout” khá giống trào lưu “ngủ 6 giây”, khi đều cố ý làm gián đoạn nguồn oxy lên não, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn chết người.

Một trò đùa nguy hiểm khác từng lan truyền trên TikTok là “Skullbreaker” (thử thách vỡ hộp sọ). Trong thử thách này, người tham gia bị đánh lừa để nhảy lên, sau đó bị người đứng hai bên đá vào chân khiến nạn nhân ngã ngửa ra sau.

Nhiều trường hợp trên thế giới đã bị thương khi tham gia “Skullbreaker”. Thậm chí, một nữ sinh 16 tuổi tại Brazil đã tử vong sau khi ngã dẫn đến chấn thương sọ não. Trước nguy cơ này, chính phủ nhiều quốc gia đã phải cảnh báo người dân không tham gia trò đùa trên.

Bên cạnh đó, “thử thách chroming” (hít khí độc) cũng từng lan truyền trên TikTok. Người tham gia hít trực tiếp các hóa chất gia dụng như sơn xịt, keo xịt tóc, thuốc tẩy hoặc dung dịch vệ sinh, sau đó quay lại phản ứng của mình và đăng lên mạng xã hội.

Các bác sĩ cảnh báo việc hít các hóa chất này có thể gây tổn thương não, suy hô hấp và thậm chí dẫn đến tử vong. Trên thực tế, thử thách “chroming” đã khiến một bé gái 11 tuổi tại Brazil và một bé trai tại Anh thiệt mạng.

Các chuyên gia cho rằng những trào lưu nguy hiểm dễ lan rộng trên TikTok do nền tảng này chủ yếu thu hút người dùng trẻ tuổi, nhóm dễ bị cuốn theo các thử thách mạo hiểm mà chưa lường hết hậu quả.