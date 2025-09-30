Bernard Healthcare - Nơi tầm soát sức khỏe chuyên sâu theo chuẩn Nhật cho người Việt

Đây là sự công nhận quốc tế cho những nỗ lực triển khai mô hình Ningen Dock tại Việt Nam - chương trình khám sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, có lịch sử hơn 70 năm tại Nhật Bản.

Ningen Dock Bernard - Khác biệt vượt trội so với khám sức khỏe thông thường

Ningen Dock Bernard là gói khám khác biệt, theo mô hình y học dự phòng và y học trường thọ tiên phong của Nhật Bản. Là nơi kết hợp giữa triết lý ưu tiên dự phòng bệnh tật, nhân sự chuyên môn chất lượng cao, nhất là ở công nghệ hình ảnh chuyên sâu… giúp phát hiện cả những tổn thương nhỏ.

Kết quả được kiểm tra chéo bắt buộc, tất cả kết quả MRI/CT được đối chiếu độc lập bởi bác sĩ Bernard và chuyên gia chẩn đoán hình ảnh từ Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản).

Bernard đầu tư "mắt thần" MRI toàn thân trong gói khám Ningen Dock - được xem là “xu hướng mới” trong chăm sóc sức khỏe toàn diện hiện nay (Ảnh: Bernard).

Nội soi theo chuẩn Nhật cũng là khác biệt, khi Bernard hợp tác chuyên môn sâu với đối tác Nhật Bản xây dựng chương trình vì sức khoẻ tiêu hóa người Việt. Nhờ vậy quá trình tại đây được giám sát chất lượng liên tục. Mỗi ca nội soi đều có định rõ thời gian, mỗi ê-kíp nội soi đều được giới hạn số ca trong ngày nhằm đảm bảo thận trọng, tỉ mỉ.

Về công nghệ, mỗi ca khám đều được đồng bộ với hệ thống công nghệ y khoa hiện đại: Lưu trữ hồ sơ điện tử dài hạn, theo dõi tiến triển sức khỏe qua từng năm; phân loại chi tiết A-B-C-D theo từng cơ quan, kèm kế hoạch theo dõi hoặc điều trị cá thể hóa; dữ liệu minh bạch, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hạn chế tối đa bỏ sót tổn thương...

Đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa, chuyên gia Ningen Dock Bernard (Ảnh: Bernard).

Bernard cũng là nơi được ví như khu vườn y khoa, hội tụ đội ngũ bác sĩ kỳ cựu với nhiều dấu ấn khác biệt. Nhiều người được đào tạo tại Nhật Bản, là thành viên của Hiệp hội Ningen Dock, dày dạn kinh nghiệm đa chuyên khoa.

Hợp tác quốc tế - Chất lượng theo chuẩn Nhật tại Việt Nam

Giáo sư Hiroshi Onishi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chẩn đoán hình ảnh Nhật Bản, Giám đốc Hiệp hội Xạ trị Nhật Bản, Trưởng khoa Xạ trị ung bướu (Radiation Oncology) nhấn mạnh: “Chúng tôi hợp tác với Bernard Healthcare để cung cấp dịch vụ chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao từ Nhật Bản, nhất là từ Yamanashi, cho những người tham gia gói khám Ningen Dock.

Điểm đặc biệt của dịch vụ này là toàn bộ đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đều được đào tạo bài bản tại Nhật Bản và đạt chứng chỉ chuyên môn về chẩn đoán hình ảnh”.

Khu vực chẩn đoán hình ảnh Bernard được đặt ngay trong trung tâm chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đại học Yamanashi (Ảnh: Bernard).

Cho đến nay, Bernard là số ít đơn vị tại Việt Nam được đặt 3 máy trạm (workstations) trong Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Yamanashi. Nhờ đó, bác sĩ tại Nhật có thể tham gia đọc kết quả, tham vấn ý kiến thứ hai và hội chẩn cho khách hàng Việt Nam.

Ngày 15/8, ban lãnh đạo, bác sĩ Bernard cùng các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren giám sát quá trình nội soi đang diễn ra tại Bernard qua hệ thống real-time (Ảnh: Bernard).

Song song đó, từ tháng 8, Bernard kết nối với Trung tâm Nội soi Kyoto Min-iren (Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren) bằng hệ thống giám sát real-time (thời gian thực). Các chuyên gia tại Nhật theo dõi trực tiếp quá trình nội soi tại Bernard qua màn hình đặt tại Kyoto, sẵn sàng can thiệp hoặc tham vấn ngay trong ca soi khi cần thiết.

Nhờ các hợp tác này, khách hàng tại Việt Nam có thể tiếp cận trọn vẹn quy trình Ningen Dock theo chuẩn Nhật: từ dữ liệu sức khỏe, chẩn đoán hình ảnh, nội soi đến tư vấn y tế dự phòng.

Vì sức khỏe cộng đồng, đóng góp khoa học quốc tế

Những năm qua, đối với phía đối tác tại Nhật Bản, Bernard còn được biết đến là nơi tham gia đóng góp tri thức khoa học bền bỉ. Từ năm 2024, Bernard đã báo cáo nghiên cứu tại Hội nghị Ningen Dock Nhật Bản về mô hình triển khai tại Việt Nam.

Đến năm 2025, hai nghiên cứu mới của Bernard về hiệu quả kiểm tra chéo trong chẩn đoán hình ảnh và mối liên quan giữa tỷ lệ mỡ cơ thể, lối sống với GERD tiếp tục được giới chuyên môn Nhật đánh giá cao.

Đoàn đại diện Bernard tham gia Hội nghị Ningen Dock và Y học Dự phòng Nhật Bản lần thứ 66, tổ chức tại Kyoto (Ảnh: Bernard).

Với triết lý “Làm đúng ngay từ đầu - Chuẩn Nhật Bản”, Bernard Healthcare đang mang đến cho khách hàng Việt Nam dịch vụ khám sức khỏe toàn diện và chuyên sâu, được kiểm soát bởi các đối tác y tế hàng đầu Nhật Bản. Đây không chỉ là dịch vụ y khoa, mà còn là cam kết vì một cộng đồng khỏe mạnh, sống thọ và sống chất lượng hơn.