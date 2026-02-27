Bệnh viện Nhi Trung ương là trụ cột chăm sóc sức khỏe trẻ em

Ngày 27/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm, chúc mừng ngày truyền thống ngành y tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận thành tựu của Bệnh viện Nhi trung ương qua gần 57 năm xây dựng và phát triển, trở thành trung tâm Nhi khoa đầu ngành của cả nước, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, chúc mừng các bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (Ảnh: Chi Chi).

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết năm 2025, bệnh viện đón gần 1,3 triệu lượt trẻ được khám, hàng chục nghìn ca phẫu thuật; hơn 1.000 ca mổ tim hở phức tạp và 20 ca ghép gan thành công, trong đó có những ca ghép từ người hiến chết não cho trẻ nhỏ.

Cơ sở 2 của Bệnh viện chuẩn bị đưa vào hoạt động, là bước phát triển quan trọng, mở rộng không gian, giảm tải cho cơ sở chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người bệnh..

"Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, là đơn vị chuyên khoa nhi đầu ngành, tuyến cuối của cả nước, Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh mà còn mang trên mình trách nhiệm chính trị lớn lao: góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước", GS Điển nói.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Chi Chi).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, chăm lo sức khỏe Nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế, mà là nền tảng của mọi chiến lược phát triển quốc gia.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, tổ chức lại hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy phòng bệnh làm trọng tâm, lấy y tế cơ sở làm nền tảng và y tế chuyên sâu làm động lực phát triển.

Mới đây, Quốc hội đã ban hành Luật Dân số, Nghị quyết số 262/2025/QH15 của Quốc hội, đã tạo ra hành lang pháp lý và nguồn lực quan trọng, không chỉ thúc đẩy công tác dân số, mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc ưu tiên chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhi khoa, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, cần nhìn nhận y tế với một tầm nhìn chiến lược hơn. Y tế không chỉ là vấn đề xã hội, mà còn là vấn đề kinh tế chính là một tư duy chiến lược trong quản trị quốc gia hiện đại.

"Mỗi bệnh viện không chỉ thực hiện sứ mệnh cứu người, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng sức cạnh tranh quốc gia.

Khi chúng ta làm chủ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và giữ vững y đức, chúng ta không chỉ phục vụ tốt hơn người dân trong nước, mà còn từng bước nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trong khu vực.

Điều này vừa giảm tình trạng người dân phải ra nước ngoài điều trị với chi phí rất lớn, còn mở ra khả năng thu hút người bệnh quốc tế đến Việt Nam", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao; tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và khám, chữa bệnh; mở rộng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực hệ thống Nhi khoa toàn quốc.

"Mong rằng mỗi chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: đoàn kết, yêu thương người bệnh, không ngừng học tập và rèn luyện. Để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, và để Bệnh viện Nhi Trung ương luôn là điểm tựa vững chắc cho hàng triệu trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Chi Chi).

Cũng nhân dịp này, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã diễn ra lễ trao tặng 11 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 7 cá nhân; 33 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 8 tập thể và 25 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.