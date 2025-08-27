Bệnh viện huy động 100% quân số cho công tác y tế sự kiện A80

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nhằm đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, khách mời và người dân tham dự sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch chi tiết về các đội cấp cứu, giường bệnh dự phòng...

Theo đó, Bệnh viện có kế hoạch chi tiết, huy động toàn bộ nguồn lực để ứng phó với mọi tình huống y tế khẩn cấp, bao gồm cả tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc hóa chất và thực phẩm...

Để đảm bảo an toàn y tế xuyên suốt sự kiện, Bệnh viện Bạch Mai đã phân công các đội y tế tại nhiều vị trí trọng yếu.

Công tác y tế được chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện A80 (Ảnh: Minh Nhật).

Tại Ban điều phối: Bệnh viện tham gia Ban điều phối tại Sở chỉ huy công tác y tế, dự kiến đặt tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Ban này sẽ điều phối nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn cho các kíp trực tại hiện trường và tham mưu cho Trưởng ban điều phối Bộ Y tế trong các tình huống khẩn cấp, thảm họa.

Ngoài ra, các đội ngũ y bác sĩ sẽ trực cấp cứu tại nhiều địa điểm, bao gồm: Phòng Hồi sức cấp cứu tại Nhà kính - Bộ Tư lệnh 69, phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Các khán đài A3, A4, B, và B1; Trực cơ động trên Đường Lê Duẩn và Công viên Thống Nhất...

Bệnh viện đã huy động 100% quân số cho các buổi diễn tập và ngày lễ chính thức.

Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cũng chuẩn bị 10 giường bệnh dự phòng và một tổ y tế dự bị sẵn sàng ứng phó.

Bệnh viện Việt Đức cũng lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo công tác ứng trực, cấp cứu, chăm sóc y tế tốt nhất trong sự kiện A80.

Theo đó, Bệnh viện tổ chức 5 ê-kíp trực y tế theo sự phân công; tổ chức 1 tổ cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra, công tác cấp cứu tại bệnh viện duy trì 24/24h, đảm bảo tốt nhất trong chăm sóc sức khỏe người dân những ngày diễn ra sự kiện A80.

Ngành Y tế Hà Nội đã kích hoạt toàn lực, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện y tế bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.

Về công tác tổ chức trực đáp ứng y tế, tổng số lực lượng Sở Y tế huy động trực cấp cứu y tế phục vụ trong Lễ Kỷ niệm là 370 cán bộ, 37 xe cứu thương và ô tô phân bố thành 94 tổ trực (trong đó có 51 tổ trực lưu động, 37 kíp trực xe cứu thương, 3 tổ phòng chống dịch, 3 tổ an toàn thực phẩm).

Ngoài ra, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội bố trí lực lượng thường trực tại các điểm tập trung đông người và phục vụ luyện tập tổng duyệt.

Tại mỗi bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, yêu cầu tăng cường trực khám chữa bệnh, bố trí tối thiểu một tổ cấp cứu cơ động, 5-10 giường bệnh dự phòng. Trung tâm Cấp cứu 115 cùng các bệnh viện phải bảo đảm đủ kíp trực, xe cứu thương, trang thiết bị và thuốc men cần thiết, sẵn sàng vận chuyển, cấp cứu khi có yêu cầu.

Bộ Y tế cho biết, cơ quan này phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh toàn ngành y tế, không phân biệt lực lượng quân y hay dân y phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho các đồng chí lãnh đạo tham dự, lực lượng tham gia diễu hành, phục vụ và nhân dân theo dõi sự kiện A80.