Bệnh viện cảnh báo nóng về thông tin "cháu bé bị rết biển cắn nguy kịch"

Sáng 3/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phát cảnh báo về một trường hợp không có thật bị lan truyền đang điều trị tại đây.

Theo đó, ít giờ qua, nhiều tài khoản và trang mạng xã hội đăng tải bài viết về việc có cháu bé 3 tuổi bị rết biển (sâu biển) cắn nguy kịch, cần người hiến nhóm máu hiếm khẩn cấp để cứu mạng.

"Cả nhà ai có nhóm máu Rh(-) giúp bé 3 tuổi cần 200-300ml máu, đang trong tình trạng nguy kịch ở Bệnh viện Vũng Tàu. Mong mọi người chia sẻ giúp, cần lắm những trái tim nhân ái...", một tài khoản mạng đăng tải và gửi kèm hình ảnh trẻ bị cắn nhiều vị trí, cùng số điện thoại được thông tin là của mẹ bé.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu lên tiếng trước thông tin lan truyền về việc cháu bé bị rết cắn nguy kịch (Ảnh chụp màn hình).

Phía Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định, nơi này hiện không tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị bất kỳ trường hợp bệnh nhi nào như nội dung đang được lan truyền nêu trên.

Qua xác minh, bệnh viện nhận thấy thông tin lan truyền có dấu hiệu gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng.

Do đó, nơi này mong mọi người không tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; cẩn trọng với các kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp kèm theo số điện thoại cá nhân; chỉ tin tưởng thông tin từ nguồn chính thống như bệnh viện, cơ quan chức năng, báo chí.

"Lòng tốt cần được đặt đúng chỗ. Mong mọi người cùng chung tay ngăn chặn việc lan truyền tin giả, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực và thiệt hại cho cộng đồng", Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nêu.

Phóng viên Dân trí đã liên lạc đến số điện thoại được chia sẻ trong các bài viết để xác minh thêm thông tin sự việc. Chị T., chủ nhân số điện thoại nêu trên khẳng định, mình không phải tên Hiền và không có con bị rết biển cắn như những bài viết chia sẻ trên mạng.

Người phụ nữ cho biết, từ khi có các thông tin trên, bản thân chị nhận hơn 200 cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm, khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

"Các thông tin trên là lừa đảo. Mong mọi người báo cáo giúp bài viết nào có số điện thoại của tôi", chị T. đề nghị.