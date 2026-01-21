Bệnh viện Bạch Mai tăng cường hợp tác y tế với Nhật Bản

Chiều 21/1, phát biểu tại Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế Việt Nam dành cho ông Kokudo Norihiro - Chủ tịch Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản (JIHS), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Nhật Bản đặc biệt ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực: hồi sức cấp cứu, an ninh y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" tới ông Kokudo Norihiro và các chuyên gia (Ảnh: Thế Anh).

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ dấu mốc giàu ý nghĩa là dự án ODA nâng cấp Bệnh viện Bạch Mai cuối những năm 1990, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu với các chương trình tăng cường năng lực, các thỏa thuận hợp tác chính thức và các mô hình đào tạo - chuyển giao kỹ thuật.

Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng các chuyên gia Nhật Bản đi đến tận các tỉnh, thực hiện đào tạo "tại hiện trường", chuyển giao "cầm tay chỉ việc", chuẩn hóa quy trình và kiểm tra tuân thủ. Đây là mô hình hợp tác có giá trị đặc biệt, bởi nó tạo ra năng lực thật, thay đổi thực hành thật, và nâng chất lượng điều trị thật tại địa phương.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Chủ tịch Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản (JIHS) cùng các chuyên gia thăm các khoa phòng tại bệnh viện (Ảnh: Thế Anh).

Trong giai đoạn gần đây, hợp tác đào tạo tiếp tục được mở rộng theo hướng đa ngành. Nhiều lượt cán bộ Bạch Mai đã được tiếp nhận đào tạo tại Nhật Bản, không chỉ bác sĩ mà còn cả điều dưỡng, dược sĩ, kỹ sư y sinh, kỹ thuật viên. Khi trở về, đội ngũ này trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp phát triển kỹ thuật cao, đồng thời là "hạt nhân" để Bạch Mai đào tạo và chuyển giao cho hệ thống.

Hợp tác trong lĩnh vực đột quỵ là một điểm sáng điển hình. Đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai được Nhật Bản hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, phát triển mô hình điều trị chuẩn, và từng bước lan tỏa ra hệ thống.

Trong thời gian qua, Bạch Mai đã nỗ lực để không chỉ nâng cao năng lực điều trị tại trung tâm, mà còn hỗ trợ các tuyến, nhằm giảm gánh nặng tử vong và tàn tật do đột quỵ trong cộng đồng.

Đặc biệt trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai chuẩn bị đưa thêm một cơ sở quy mô khoảng 1.000 giường bệnh vào phục vụ người dân.

Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn về nhân lực chất lượng cao; phát triển kỹ thuật chuyên sâu; chuẩn hóa an toàn người bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; hồi sức cấp cứu; quản lý trang thiết bị - vật tư; và vận hành chất lượng theo chuẩn mực hiện đại.

Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai đang xúc tiến thành lập Trung tâm Y tế Quốc tế trực thuộc Bạch Mai, nhằm phát triển dịch vụ chất lượng cao, tăng cường hội nhập tiêu chuẩn quốc tế, kết nối chuyên gia, đào tạo và nghiên cứu.

Vì thế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất Nhật Bản ưu tiên trong việc hợp tác nhằm đào tạo nhân lực nòng cốt đa ngành (bác sĩ - điều dưỡng - dược sĩ - kỹ sư y sinh - quản trị bệnh viện).

Bên cạnh đó, đầu tư cho kỹ thuật cao và chuyên sâu: hồi sức - cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật can thiệp, đột quỵ và các chuyên ngành thế mạnh của hai bên.

Ngoài ra Bệnh viện Bạch Mai đề xuất tiếp tục hợp tác về an ninh y tế và sẵn sàng ứng phó; quản trị chất lượng bệnh viện hiện đại; nghiên cứu khoa học...

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” tới ông Kokudo Norihiro và các chuyên gia của Viện An ninh Sức khỏe Nhật Bản, nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc, bền bỉ và đầy trách nhiệm của các cá nhân nước ngoài đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam.