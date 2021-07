Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở An Giang tử vong trên bệnh lý nền nặng

Dân trí Nữ bệnh nhân 52 tuổi mắc Covid-19 ở An Giang vừa tử vong sáng nay. Theo ngành chức năng, nữ bệnh nhân này mắc ung thư và di căn đến phổi.

Ngày 4/7, Bác sĩ Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết, bệnh nhân là bà L., (52 tuổi) ngụ tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị ung thư vú, di căn phổi và mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện vừa tử vong lúc 6h sáng nay (4/7).

Theo Bác sĩ Trạng, ngày 13/6, bệnh nhân bà L. đến bệnh viện Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang để điều trị bệnh ung thư vú di căn phổi, thời gian điều trị tại bệnh viện khoảng 3 ngày.

Tuy nhiên, do bệnh lý nặng, vượt ngoài khả năng điều trị của bệnh viện nên, ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tiến hành làm thủ tục chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, nhưng sau đó bệnh nhân không đi và về nhà tự điều trị.

Trong quá trình tự điều trị tại nhà thì con dâu của bà L., làm công nhân ở Bình Dương về chăm sóc (nghi ngờ virus SARS-CoV-2 lây từ người con dâu này lây sang cho bà L.)

Khi phát hiện bà L., mắc Covid-19, ngành chức năng An Giang phong tỏa khu vực bà L, sinh sống.

Ngày 29/6, bà L., được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện An Phú cấp cứu, tại đây, bà L. được test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, 3 người trong gia đình và bà L., được lấy mẫu xét nghiệm đều mắc Covid-19.

Bệnh nhân L., được đưa chuyển về Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên cách ly điều trị. Đến ngày 1/7, bệnh nhân có biểu hiện tăng nặng và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang điều trị.

Lúc 6h sáng ngày 4/7 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: ung thư vú giai đoạn cuối di căn phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi phải; choáng nhiễm trùng, suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng do mắc Covid-19, suy tim độ 3, đái tháo đường type II, bệnh thận mạn giai đoạn III.

Minh Anh