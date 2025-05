Bệnh đục thủy tinh thể có cần mổ ngay không?

Không ít người khi phát hiện bệnh vẫn loay hoay với câu hỏi: “Có cần mổ ngay không?”, “Để lâu có sao không?” hay “Lúc nào là thời điểm tốt nhất để mổ?”.

Theo ThS.BS Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng, nhiều trường hợp bắt buộc phải điều trị sớm để giữ lại ánh sáng cho đôi mắt.

Bệnh đục thủy tinh thể - Căn bệnh âm thầm lấy đi ánh sáng từng ngày

Thủy tinh thể là một thấu kính trong suốt nằm bên trong mắt, đóng vai trò giúp hội tụ ánh sáng lên võng mạc để mắt có thể nhìn rõ. Khi tuổi tác tăng cao hoặc do những yếu tố như chấn thương, bệnh lý nền (tiểu đường, tăng huyết áp), tác dụng phụ của thuốc… cấu trúc protein trong thủy tinh thể bị biến đổi và dần trở nên mờ đục. Lúc này, ánh sáng không còn đi qua một cách trọn vẹn, khiến hình ảnh trở nên mờ nhòe, thiếu sắc nét.

Giai đoạn đầu của bệnh thường tiến triển lặng lẽ, rất khó nhận ra. Theo thời gian, thị lực suy giảm, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày như lái xe, đọc sách hay đi lại cũng dễ vấp ngã. Nếu để quá muộn, bệnh có thể dẫn đến biến chứng và mù lòa không thể phục hồi.

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây ra mù lòa trên thế giới.

Khi nào nên điều trị đục thủy tinh thể?

Theo ThS.BS Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng, không phải trường hợp nào cũng cần mổ ngay khi phát hiện đục thủy tinh thể. Ở giai đoạn nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định đeo kính, điều chỉnh ánh sáng, hoặc dùng thuốc hỗ trợ làm chậm tiến trình mờ đục.

Tuy nhiên, đây không phải giải pháp điều trị triệt để. Đến nay, phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo là phương pháp duy nhất giúp khôi phục thị lực rõ ràng và lâu dài.

Theo bác sĩ Lưu Hồng Ngọc, để biết chính xác tình trạng mắt có nên phẫu thuật hay chưa, bệnh nhân nên trả lời 2 câu hỏi sau. Nếu một trong 2 câu trả lời là có, thì cần sắp xếp thời gian thăm khám sớm với bác sĩ để phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Thị lực giảm có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày không?

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi thị lực giảm xuống mức 3/10, người bệnh nên được phẫu thuật. Tuy nhiên, ngay cả khi thị lực còn ở mức 7/10 hoặc 8/10, nếu người bệnh cảm thấy khó chịu khi đọc sách, xem tivi hay đi lại ban đêm, thì vẫn nên xem xét phẫu thuật. Đừng đợi đục hẳn rồi mới mổ vì lúc đó phẫu thuật sẽ phức tạp hơn, thời gian hồi phục kéo dài hơn và nguy cơ biến chứng cũng cao hơn.

Ngoài đục thuỷ tinh thể, bệnh nhân có kèm theo các bệnh mắt khác cần theo dõi không?

Những bệnh nhân đã có tình trạng đục thuỷ tinh thể, nhưng lại đi kèm với một số tổn thương mắt khác như tổn thương mạch máu đáy mắt do tiểu đường gây ra; tổn thương hoàng điểm do cao huyết áp; có tình trạng tăng nhãn áp, góc tiền phòng hẹp và dính, hoặc đã có bệnh lý Glaucoma; dây chằng Zinn giữ thuỷ tinh thể bị yếu do bệnh lý giả tróc bao...

“Việc thay thuỷ tinh thể sớm và kịp thời góp phần giúp bác sĩ theo dõi và kiểm soát các bệnh lý phối hợp, bảo toàn được tối đa chức năng của mắt. Việc phẫu thuật ở giai đoạn này cũng sẽ an toàn hơn cho bệnh nhân, chọn lựa loại thuỷ tinh thể nhân tạo cũng chuẩn hơn”, Ths. BS Lưu Hồng Ngọc, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng chia sẻ thêm.

ThS.BS Lưu Hồng Ngọc đang phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp Phaco.

Phẫu thuật Phaco - Phương pháp điều trị đục thủy tinh thể an toàn, nhẹ nhàng, phục hồi nhanh

Trong nhiều thập kỷ qua, phẫu thuật Phaco là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể phổ biến nhất nhờ vào tính an toàn và hiệu quả cao. Với phương pháp này, bác sĩ dùng sóng siêu âm tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục, hút ra ngoài thông qua một vết mổ nhỏ chỉ 2-4mm. Sau đó, thay thủy tinh thể cũ bằng thủy tinh thể nhân tạo mới, giúp khôi phục thị lực sáng rõ.

Phương pháp Phaco có nhiều ưu điểm như không đau, không chảy máu, thời gian phẫu thuật ngắn, không phải nằm viện. Ngoài ra, phương pháp Phaco được cho là đáp ứng tốt với thể trạng người cao tuổi và giúp người bệnh ở xa có thể di chuyển về trong ngày.

Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng, kỹ thuật Phaco được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, trong đó ThS.BS Lưu Hồng Ngọc là một trong những phẫu thuật viên hàng đầu với gần 20 năm kinh nghiệm và hơn 24.000 lượt phẫu thuật thành công.

“Không ít bệnh nhân lớn tuổi như cụ bà T.T.C 111 tuổi, cụ ông Đ.T.L 102 tuổi… đều đã được phẫu thuật Phaco an toàn tại bệnh viện”, bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Bệnh nhân thăm khám chuyên sâu trước phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đường Láng được trang bị hệ thống máy mổ Centurion - thiết bị tiên tiến bậc nhất hiện nay trong phẫu thuật Phaco, giúp tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục.

