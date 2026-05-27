Bé trai lớp 8 tự tử sau nhiều lần bị "đánh hội đồng", nguy cơ di chứng não

Ngày 27/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, các bác sĩ nơi đây vẫn đang tích cực điều trị cho em Đ.M.H. (học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), là trường hợp nam sinh tự tử sau nhiều lần bị bạo lực học đường.

Theo đó, bệnh nhi được cơ sở y tế địa phương chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sau 9 giờ phát hiện tình trạng treo cổ. Thời điểm này, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi tổn thương thần kinh khá nặng, chấn thương trật đốt sống cổ.

Bé trai tự tử nguy kịch sau thời gian bị bạo lực học đường (Ảnh: An Sinh).

Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn cũng như thần kinh. Đồng thời, gia đình bệnh nhi cũng được bệnh viện cử chuyên viên để nói chuyện, hỗ trợ tâm lý.

Sau hơn 10 ngày điều trị, sinh hiệu bệnh nhi tạm ổn, tỉnh và tiếp xúc được, đang tập cai máy thở. Tuy nhiên, ảnh chụp MRI vẫn ghi nhận tổn thương não chưa hồi phục, nhiều khả năng sẽ để lại di chứng.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. (14 tuổi, ngụ xã Di Linh) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ, điều tra về hành vi cố ý gây thương tích của V. và nhiều người khác.

Theo thông tin ban đầu, quá trình vào cuộc, cơ quan công an xác định nhóm 13 học sinh do N.H.V. cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và trường. V. được xác định có hành vi đe dọa, ép buộc em H. và một học sinh khác phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Đến ngày 16/5, người thân phát hiện em H. trong tình trạng nguy kịch do treo cổ tại nhà riêng nên đưa đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo các bác sĩ, với trẻ đang trong tuổi dậy thì, bạo lực học đường và áp lực trong học tập là những nguyên nhân có thể gây trầm cảm và rối loạn tâm lý. Trong nhiều trường hợp, tình trạng này có thể phát triển thành trầm cảm nặng và rối loạn lo âu mạn tính, khiến trẻ hành động dại dột.

Để giải quyết tình hình nguy cấp trên, bên cạnh điều trị y khoa, các chuyên gia cho rằng trẻ rất cần một mạng lưới hỗ trợ bền vững từ gia đình, cộng đồng và chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tài chính cho những gia đình khó khăn, theo dõi định kỳ sức khỏe tâm thần và tạo môi trường học tập an toàn là những yếu tố then chốt giúp trẻ hồi phục và tái hòa nhập.