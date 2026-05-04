Bé trai ở TPHCM mắc não mô cầu biến chứng nguy hiểm, bạch cầu tăng 8 lần

Chiều 4/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa điều trị thành công một trường hợp mắc não mô cầu biến chứng nguy hiểm.

Đó là trường hợp của một bé trai tên A. (7 tuổi, ngụ phường Long Trường, TPHCM). Theo bệnh sử, trước đó bé xuất hiện tình trạng sốt, lừ đừ hai ngày, nổi các ban xuất huyết tập trung ở chân.

Tại bệnh viện tuyến trước, kết quả xét nghiệm ghi nhận bạch cầu của bệnh nhi lên đến 83.000/mm³ máu (người bình thường khoảng 10.000/mm³ máu). Lo lắng, người nhà quyết định chuyển bé đến tuyến trên tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé trai được theo dõi não mô cầu type B, có biến chứng nhiễm trùng huyết, trong tình trạng sốt cao 39°C, mạch và nhịp thở nhanh, có các ban rải rác toàn thân. Xét nghiệm định lượng CRP (định lượng protein đánh giá tình trạng viêm) cho kết quả tăng gấp 20 lần giá trị bình thường.

Bé trai nhập viện trong tình trạng nhiễm não mô cầu nguy hiểm (Ảnh: BV).

Trước nguy cơ diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển sang khoa Hồi sức Nhiễm để điều trị cách ly riêng biệt. BSCK2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa nêu trên cho biết, ngay khi tiếp nhận bé A., ê-kíp điều trị đã hỗ trợ hô hấp, tiêm kháng sinh và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhi.

Sau hai ngày can thiệp, bé có đáp ứng với phương pháp điều trị, hết sốt, ban nhạt màu dần, chỉ số bạch cầu và CRP giảm, được chuyển về khoa Nhiễm tiếp tục điều trị.

BSCK1 Trần Ngọc Lưu, Khoa Nhiễm, thông tin thêm, sau khi điều trị đủ liều kháng sinh, các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhi ổn định. Hiện tại, bệnh nhi đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình và nhân viên y tế.

Sau thời gian điều trị, bé được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh do não mô cầu tiến triển nặng rất nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Ở thể nhiễm trùng huyết tối cấp, bệnh khởi phát và tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, bệnh cũng có thể để lại di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn (thể viêm màng não mủ), hoặc hoại tử chi do tắc mạch (dẫn đến cắt cụt chi).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh não mô cầu lây truyền từ người sang người chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua việc tiếp xúc gần với dịch tiết từ mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn.

Bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao tại các nơi tập trung đông người (như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại), đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc đang mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Dù là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người mắc bệnh do não mô cầu sẽ giảm đáng kể nguy cơ tử vong và hạn chế biến chứng nặng.