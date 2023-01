Bé trai bị tông dập phổi, tổn thương não vì tình huống phổ biến

Ngày 25/1, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, dịp Tết là thời điểm lượng bệnh nhi bị các tai nạn thương tích có xu hướng tăng. Các tai nạn đa phần trẻ thường gặp phải là bị bỏng do xăng, do pháo nổ, do hóc dị vật, uống nhầm hóa chất và đặc biệt là tai nạn giao thông.

Trong thời gian qua, hầu hết các bé nhập viện đều trong tình trạng đa chấn thương, phải khẩn cấp cứu chữa. Điển hình là một trường hợp bé trai 13 tuổi bị tai nạn giao thông, chuyển từ Gia Lai xuống TPHCM điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của người nhà, ngày xảy ra sự việc, bé trai đang di chuyển cùng nhóm bạn tại một trường học ở Gia Lai vui chơi ngày cuối năm. Khi đến đoạn dốc cao, các em dừng xe đi vệ sinh thì bất ngờ bị một xe máy đổ dốc ngược chiều tông thẳng. Hậu quả, bệnh nhi bị đa chấn thương, tổn thương não, dập phổi, gãy xương nguy kịch, trong khi một người bạn đi cùng tử vong tại chỗ.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được dẫn lưu màng phổi, xử trí các vết thương, sau đó chuyển từ khoa Cấp cứu đến khoa Ngoại Tổng hợp để điều trị tích cực.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Hiền, phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, thông thường sau dịp nghỉ Tết, thời điểm từ mùng 3 trở đi sẽ có nhiều bệnh nhi nhập viện vì các tình trạng viêm ruột, viêm phúc mạc. Có những trường hợp xuất hiện triệu chứng bệnh từ mùng 1, mùng 2 nhưng ở nhà ăn Tết không đi khám ngay, khiến ruột bị vỡ ra và gặp nguy hiểm.

Riêng với các thương tích như tai nạn giao thông, bác sĩ Nguyễn Hiền nhận định, mùa Tết, các bé thường được theo ba mẹ đi chơi hoặc tự điều khiển phương tiện để tham gia du xuân cùng bạn bè. Với tai nạn sinh hoạt, các bé nhỏ thường tò mò khám phá, kèm theo sự lơ là, bận rộn thiếu cảnh giác của phụ huynh sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Các bác sĩ nhắn nhủ, phụ huynh và nhà trường cần quan tâm hơn nữa, tăng cường giáo dục trẻ nhận thức và đặc biệt ngăn chặn hành vi chế pháo. Dịp Tết, ngoài các tai nạn cháy nổ, người nhà cũng nên cảnh giác các sự cố hóc dị vật và đảm bảo an toàn cho con trẻ khi tham gia giao thông.