Bé trai bị chó becgie cắn phải nhập viện cấp cứu ở Tây Ninh

Ngày 21/5, UBND xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó becgie tấn công khiến bé trai 11 tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là em V.T.P. (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Suối Đá A). Sau vụ việc, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) điều trị. Hiện sức khỏe của em P. tạm thời ổn định, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế.

Bé trai đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị chó becgie tấn công (Ảnh: M.H.).

Trước đó, chiều 17/5, trong lúc chơi ở khu vực gần nhà, em P. bất ngờ bị một con chó becgie lao tới tấn công. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp phản ứng hay bỏ chạy.

Con chó liên tục cắn vào nhiều vị trí trên cơ thể em, gây ra các vết thương nghiêm trọng. Phát hiện vụ việc, người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Không chỉ lo lắng về sức khỏe của con, gia đình em P. còn gặp áp lực lớn về chi phí điều trị. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Việc điều trị cho em tại TPHCM trở thành gánh nặng lớn.

Trước hoàn cảnh trên, UBND xã Dương Minh Châu phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Suối Đá A cùng các đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại buổi thăm hỏi, địa phương hỗ trợ bước đầu gần 17 triệu đồng nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị và chăm sóc em P. trong thời gian hồi phục.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm trong quản lý vật nuôi, đặc biệt với các giống chó lớn, hung dữ. Chủ nuôi cần tiêm phòng dại định kỳ, xích giữ và đeo rọ mõm khi đưa chó ra nơi công cộng để bảo đảm an toàn.