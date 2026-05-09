Một con chó tấn công 6 người, có nạn nhân bị cắn lộ xương

Chiều 9/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Nghĩa Đường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Anh, Nghệ An, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một con chó tấn công nhiều người dân.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực xã Quỳnh Minh cũ (nay là xã Quỳnh Anh). Con chó có biểu hiện bất thường, liên tục lao vào người đi đường khiến nhiều nạn nhân không kịp phản ứng.

Con chó cắn 6 người ở xã Quỳnh Anh bị người dân đánh chết sau đó (Ảnh: Minh Lương).

Thống kê ban đầu cho thấy có 6 người bị chó cắn, gồm học sinh, người trung niên và người cao tuổi. Trong số này, một phụ nữ sinh năm 1983, trú thôn Hợp Công, bị thương phải khâu 4 mũi tại Trạm Y tế Quỳnh Minh. Một trường hợp khác bị chó cắn vết thương lộ xương, phải nhập viện điều trị.

Ngoài ra, 3 nam sinh sinh năm 2014 ở các thôn Minh Tân, Văn Thơ và Phú Thịnh cùng một cụ bà sinh năm 1947 ở thôn Minh Tân cũng bị con chó này tấn công.

Bà Hồ Thị Thủy, nhân viên Trung tâm VHN-Care Quỳnh Lưu 3 cho biết các nạn nhân sau khi bị chó cắn đã được đưa đến trung tâm để xử lý vết thương và tiêm phòng dại. “Có một trường hợp bị chó cắn rất nặng, vết thương lộ xương nên phải chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị”, bà Thủy thông tin.

Theo ông Hồ Nghĩa Đường, các nạn nhân đã được tiêm phòng đầy đủ. Việc xác định con chó có mắc bệnh dại hay không đang chờ cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh. Để tránh nguy hiểm, con chó sau đó đã bị người dân đánh chết.

Riêng con chó tấn công nhiều người trong vụ việc nói trên hiện chưa xác định được là của hộ dân nào. Địa phương khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng vaccine dại cho vật nuôi, quản lý chặt chó mèo và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật có biểu hiện bất thường.