Bé gái 7 tháng tuổi rơi xuống lò than sưởi ấm mẹ đặt dưới giường, bỏng nặng

Ngày 5/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đang điều trị cho một trường hợp bệnh nhi bị bỏng vì tai nạn đau lòng xảy ra ngay tại nhà.

Bệnh nhi là bé M.T. (7 tháng tuổi, quê Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng bỏng vùng lưng, mông, đùi trái có vết trượt da đỏ. Kể với phóng viên, bà nội bé gái cho biết, những ngày này vì đang trong giai đoạn giao mùa cuối năm, trời lại thường đổ mưa nên ở Đắk Lắk nhiệt độ xuống rất thấp. Sợ bé T. bị lạnh, mẹ bé là chị A. đã mua than củi về đốt dưới đầu giường để sưởi ấm cho con.

Sau khi té vào lò than đang cháy, vùng mông và một phần lưng bé bị bỏng nặng (Ảnh: CTV).

Chiều 24/12 sau khi đốt lò than, chị A. để con gái mới sinh nằm trên giường, bảo con trai lớn 5 tuổi ngồi trông em rồi đi xuống bếp làm việc nhà. Trong lúc anh trai không chú ý, bé gái 7 tháng tuổi đã trườn, lật và rơi xuống lò than đang cháy, gây nên tai nạn đau lòng.

"Khi nghe thằng con trai lớn hô hoán, con dâu tôi chạy vào thì thấy lửa đã làm cháy cả lớp quần và tã mặc bên trong, "nướng chín" thịt của cháu tôi. Lúc đó cha bé và tôi đều đi làm ở ngoài, nên hàng xóm phải sang chở hộ đến bệnh viện huyện cấp cứu" - bà nội bệnh nhi kể lại.

Tại bệnh viện địa phương, bé T. được sơ cứu, truyền dịch, dùng thuốc chống nhiễm trùng, chẩn đoán bỏng lửa độ 2-3 vùng lưng mông, đùi, cẳng bàn chân trái, diện tích 18%. Đến sáng 25/12, bệnh nhi được chuyển lên tuyến trên ở TPHCM.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 đã điều trị tích cực, thay băng, dùng kháng sinh và tắm bỏng cho bệnh nhi. Đến nay sau hơn một tuần điều trị, sức khỏe bé đã cải thiện hơn và vẫn đang được theo dõi sát tại khoa Bỏng - Chỉnh hình.

Theo người nhà, vì cha bé chỉ làm phụ hồ, chị A. ở nhà nội trợ không có thu nhập nên cuộc sống gia đình họ rất khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, bà con họ hàng đã gom góp mỗi người một ít để bà nội và mẹ bé T. có tiền đưa bệnh nhi xuống TPHCM điều trị.

Bé gái vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện với vùng mông băng kín (Ảnh: CTV).

"Con trai tôi hiện đang ở quê, vừa chăm con lớn vừa đi làm để kiếm tiền gửi xuống lo cho cháu nhỏ. Đây là bài học đau đớn với gia đình tôi. Tôi hy vọng bé sớm khỏi bệnh về nhà, sau này trời có lạnh nhà tôi chỉ cho cháu mặc quần áo ấm, không dám đốt lò than sưởi nữa" - bà nội bệnh nhi chia sẻ.

Theo các bác sĩ, thời điểm cuối năm, dịp Tết là lúc thời tiết trở lạnh, khắc nghiệt, người dân thường có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm. Ngoài tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng, người dân cần thận trọng khi sưởi bằng bếp than, vì nếu đốt lên mà đóng kín cửa có thể gây ngạt khí CO2 rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo người dân không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín. Với trẻ em, cha mẹ có thể giữ ấm bằng cách cho mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần than lửa vì có thể gây bỏng khi chẳng may bị ngã vào.