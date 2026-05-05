Bắt ve sầu để ăn, 9 người nhập viện vì ngộ độc

Ngày 5/5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết từ tháng 4 đến đầu tháng 5, bệnh viện này tiếp nhận 9 bệnh nhân vào điều trị các triệu chứng ngộ độc.

Các bệnh nhân trú tại một số xã miền núi tỉnh Quảng Trị như Hướng Phùng, Lìa, Tân Lập, Khe Sanh, nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn, nổi mẩn đỏ, khó thở. Bệnh nhân cho biết trước đó có ăn ve sầu.

Nhiều người dân vẫn có thói quen bắt ve sầu chế biến món ăn (Ảnh minh họa: Hoàng Tiến).

Theo bác sĩ Đức, sau khi được truyền dịch, bù điện giải, uống kháng sinh và thuốc chống sốc phản vệ… sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không có trường hợp nặng.

Bác sĩ Đức nhận định, ấu trùng ve sầu từ lòng đất chui lên dễ nhiễm nấm độc. Khi gặp điều kiện thuận lợi, các bào tử nấm phát triển mạnh trong vật chủ ve sầu nhưng người dân khó có thể nhận biết.

Khi bắt ve sầu bị nhiễm nấm để ăn, người dân có thể bị ngộ độc. Bên cạnh đó, protein trong ve sầu có thể gây sốc phản vệ, dị ứng nghiêm trọng cho người ăn loại côn trùng này.

Ở một số xã vùng núi tỉnh Quảng Trị, ăn ve sầu như một thói quen của bà con. Mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận trên 10 ca nhập viện điều trị các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn ve sầu, đặc biệt vào mùa hè.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân không nên ăn ve sầu, khi có các triệu chứng bất thường cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.