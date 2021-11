Bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh THPT tại Hải Phòng

Dân trí Sáng 24/11, Hải Phòng tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 4.600 học sinh thuộc 3 trường THPT Hồng Bàng, THPT Ngô Quyền và THPT Mạc Đĩnh Chi.

Tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh 3 trường THPT trên địa bàn (Ảnh: An Nhiên).

Theo đó, tại điểm tiêm của Trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), để phục vụ tiêm vaccine cho 1.724 học sinh, ngành Y tế đã giao Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bố trí 10 bàn tiêm cố định và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bố trí 4 bàn tiêm trên xe tiêm chủng lưu động.

Đồng thời, tại điểm tiêm này có 60 cán bộ, y bác sĩ của Trường đại học y được cử đến hỗ trợ.

Theo ghi nhận, nhìn chung các em học sinh đều có tâm lý thoải mái khi đến điểm tiêm. Tại khu vực chờ tiêm, nhiều học sinh còn chơi trò chơi để tạo tâm lý tự tin, vui vẻ.

Học sinh được khám sàng lọc trước khi tiêm (Ảnh: An Nhiên).

Trước khi tiêm học sinh được kiểm tra hồ sơ, khám sàng lọc; sau khi tiêm xong được bố trí ngồi chờ theo quy định và chỉ được rời khỏi điểm tiêm sau khi cán bộ y tế đã kiểm tra thời gian, sức khỏe đảm bảo an toàn.

Một số học sinh được tiêm vaccine tại điểm tiêm trên chia sẻ, do nhận thức được việc tiêm vaccine phòng Covid-19 không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người thân và cộng động mà còn được đến trường an toàn nên đều có tâm lý rất thoải mái.

Tại trường THPT Hồng Bàng (quận Hồng Bàng), việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cũng được nhà trường tổ chức tuyên truyền từ trước đó một tuần. Ngay trong sáng nay, 24/11 cũng đã có hơn 1.000 học sinh được tiêm. Việc tiêm phòng diễn ra an toàn.

Đa số các em học sinh đến điểm tiêm với tâm lý thoải mái do nhận thức được sự cần thiết của tiêm vaccine (Ảnh: An Nhiên).

Theo thống kê của ngành Y tế, toàn TP Hải Phòng có 187.290 trẻ em từ 12-17 tuổi, trong đó học sinh THPT là 69.033 em.

Trong đợt tiêm đầu của chiến dịch, Bộ Y tế phân bổ cho TP Hải Phòng 70.200 liều vaccine Pfizer. Toàn bộ số vaccine này dùng để tiêm mũi 1 cho học sinh THPT.

An Nhiên