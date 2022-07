Báo động tình trạng rượu lẫn cồn công nghiệp bắt đầu "Nam tiến"

Tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (QL ATTP), bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban cho biết, ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của mỗi người, mà gây thiệt hại lớn về kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội.

Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được Ban QL ATTP tập trung cho các đối tượng nguy cơ, thực phẩm cùng sử dụng cho nhiều người như bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp, trường học, bệnh viện, công ty trong và ngoài khu chế xuất - khu công nghiệp.

Một ca ngộ độc nặng sau khi uống rượu, cấp cứu tại TPHCM thời điểm cuối năm 2021 (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Từ năm 2017 đến tháng 6/2022, trên địa bàn TPHCM xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 185 người mắc và 7 người tử vong. Trong đó, có 8 vụ do tác nhân vi sinh vật, 3 vụ do tác nhân hóa lý và 1 vụ do độc tố. Đáng chú ý, tất cả trường hợp tử vong đều vào cuối năm 2021.

Cụ thể, thời điểm TPHCM vừa mở cửa bình thường mới, các Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bất ngờ tiếp nhận cấp cứu hàng chục trường hợp ngộ độc, đáng buồn là 7 trường hợp không qua khỏi. Cả 7 ca tử vong này có điểm chung là trước đó đều ăn nhậu.

Tất cả ca ngộ độc tử vong tại TPHCM trong năm 2021 đều liên quan đến rượu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bà Phong Lan chia sẻ, vấn đề xác minh của Ban QL ATTP TPHCM gặp khó khăn vì các bệnh nhân không ngộ độc ngay lập tức, khi đoàn kiểm tra đến nơi thì rượu đã được dọn dẹp hết. Họ cũng không trả lời được việc mua rượu chính xác ở đâu, chỉ nói là mua trôi nổi. Với các triệu chứng xảy ra với bệnh nhân, cơ quan chức năng nhận định có độc tính từ methanol tác động.

Nhưng các bác sĩ điều trị nhận định đang trong thời điểm dịch bệnh, những trường hợp trên cũng đang nhiễm Covid-19, nên không thể kết luận tử vong do ngộ độc rượu hay do Covid-19.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

"Tôi cho rằng ngộ độc methanol là nguy cơ đã xảy ra rồi, Covid-19 càng thúc đẩy việc đó. Dù sao điều này cũng gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng rượu lẫn cồn công nghiệp đã bắt đầu "Nam tiến", khi trước đây chỉ xuất hiện ở các tỉnh biên giới phía Bắc" - bà Phong Lan nói với Dân trí.

Để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng ngộ độc do cồn công nghiệp, bà Phong Lan cho biết thời gian sắp tới, Ban QL ATTP TPHCM sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường kiểm soát chặt mặt hàng rượu, nâng cao ý thức người dân về việc mua, sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng.