Nhầm lá ngón với cây beo đun nước uống, 2 vợ chồng bị ngộ độc

Ngày 12/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón đã qua cơn nguy kịch đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tích cực.

Bác sĩ Hoàng Công Tình - Trưởng Khoa Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình cho biết, cách đây ít ngày bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc lá ngón.

Bệnh nhân uống nhầm nước lá ngón đang được điều trị tích cực tại BVĐK tỉnh Hòa Bình (Ảnh: BSCC).

Người nhà cho biết, khi đi chăn trâu trên rừng, gia đình này hái nhầm lá ngón về đun nước uống do nghĩ đó là lá cây beo (lá loại cây này rất giống với lá ngón, người dân thường hái về ăn hoặc nấu nước uống).

Uống nhầm phải nước lá ngón, hai vợ chồng này xuất hiện tình trạng đau đầu, choáng váng, nôn, co giật. Người nhà nhanh chóng chuyển các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu.

Người vợ do mới uống ít nước nên mức độ ngộ độc nhẹ, được điều trị ở tuyến y tế cơ sở. Người chồng do uống nhiều hơn nên rơi vào tình trạng nguy kịch với các triệu chứng như: co giật, suy hô hấp, hôn mê, được y tế cơ sở đặt ống nội khí quản hô hấp nhân tạo. Bệnh nhân được sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

"Thời điểm được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân hôn mê sâu, thở hoàn toàn theo bóng bóp qua ống nội khí quản, rối loạn nhịp tim, co giật từng cơn, đồng tử giãn. Tình trạng bệnh nhân tiên lượng rất xấu" - Bác sĩ Tình cho hay.

Tại khoa, bệnh nhân nhanh chóng được điều trị tích cực, cho thở máy, cắt cơn co giật, điều chỉnh rối loạn nhịp tim, thải độc, truyền dịch. Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tự thở được, đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tích cực.

Bác sĩ Hoàng Công Tình chia sẻ thêm, cây lá ngón (còn gọi cây rút ruột) thuộc dòng họ cây mã tiền; cây thân leo, lá nhỏ (hình như lá trầu không nhưng mỏng), hoa màu vàng. Cây này có chất cực độc ở rễ - lá - hoa - thân cây, tác động trực tiếp đến dẫn truyền thần kinh gây co giật, liệt cơ, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim, có thể gây chết người trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK tỉnh Hòa Bình khuyến cáo, khi không may bị ngộ độc lá ngón, cần sơ cứu ban đầu (gây nôn, bơm rửa dạ dày) và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Tại các cơ sở y tế, cần nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi đường tiêu hóa (gây nôn, bơm rửa dạ dày, dùng thuốc thải độc, thở máy, lọc máu, điều chỉnh rối loạn nhịp tim - rối loạn nước, điện giải).