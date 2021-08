Bản tin Covid-19 tối 10/8: Bệnh nhân ra viện trong ngày vượt số ca mắc mới

Dân trí Tối 10/8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 3.241 ca mắc Covid-19 tại 32 tỉnh thành, trong khi đó có 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến nay, tổng liều vắc xin đã tiêm đạt gần 10 triệu liều.

Tính từ 6h đến 18h ngày 10/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.241 ca nhiễm ở trong nước, với 453 ca cộng đồng, tại 32 tỉnh thành.

Trong đó, TPHCM là địa phương có ca mắc nhiều nhất, với 1.466 ca, Long An (577), Đồng Nai (378), Nghệ An (128), Đồng Tháp (88), Cần Thơ (83), Đà Nẵng (74), Bình Thuận (63), Hà Nội (60), Bến Tre (49), Gia Lai (37), Đắk Lắk (36), Ninh Thuận (29), Phú Yên (24), Sóc Trăng (21), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Hậu Giang (11), Quảng Ngãi (11), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Hải Dương (7), Thừa Thiên Huế (5), Thái Bình (4), Bạc Liêu (3), Kiên Giang (3), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).

Tính chung trong ngày 10/8, cả nước có 8.390 ca Covid-19 mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 8.385 ca ghi nhận trong nước (giảm 938 ca so với hôm qua), với 1.115 ca cộng đồng.

Với số mắc mới trong cả ngày là 3.956, TPHCM vẫn là địa phương có số ca mắc mới Covid-19 nhiều nhất, tiếp đến là Bình Dương với 1.325 (giảm 1.562 ca so với hôm qua), Long An (890), Đồng Nai (732), Nghệ An (128), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Cần Thơ (106), Tây Ninh (102), Đồng Tháp (101), Tiền Giang (100), Đà Nẵng (74), Sóc Trăng (64), Bình Thuận (63), Ninh Thuận (61), Hà Nội (61), Bến Tre (58), Đắk Lắk (55), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Bến Tre (49), Gia Lai (43), Phú Yên (37), Kiên Giang (29), Hậu Giang (19), Lâm Đồng (18), Đắk Nông (17), Hà Tĩnh (15), Lào Cai (12), Quảng Ngãi (11), Hải Dương (8 ), Quảng Nam (8 ), Trà Vinh (8 ), Thừa Thiên Huế (5), Bạc Liêu (4), Thái Bình (4), Cà Mau (2), Sơn La (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Quảng Bình (1).

Tính đến chiều ngày 10/8, Việt Nam có 228.135 ca nhiễm trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 225.768 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 224.198 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn; Có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.428 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 80.348 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 491 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

Chiều 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân ghi nhận 388 ca tử vong (3758-4145) tại TPHCM (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, với tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.

Hồng Hải