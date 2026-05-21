Bài tập 10 phút của Nhật Bản hỗ trợ làm thon gọn vòng eo

Đối với nhiều nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính, duy trì thói quen tập luyện sau giờ làm là thách thức không nhỏ.

Thời gian ngồi kéo dài, cường độ công việc cao và tình trạng mệt mỏi cuối ngày khiến nhu cầu tìm kiếm các hình thức vận động ngắn, nhẹ, dễ thực hiện tại nhà ngày càng gia tăng.

Gần đây, kênh YouTube về thể dục thể hình Nhật Bản “Muscle Watching” giới thiệu phương pháp tập nằm kết hợp kiểm soát hơi thở, được giới thiệu có khả năng hỗ trợ làm thon gọn vòng eo mà không cần vận động mạnh.

Phương pháp này hướng đến nhóm phụ nữ quanh thời kỳ mãn kinh, người ít vận động, người đau khớp gối hoặc không phù hợp với các bài tập có cường độ cao.

Theo hướng dẫn, nguyên lý chính của bài tập là phối hợp nhịp thở với hoạt động siết cơ vùng bụng. Người tập hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đồng thời siết nhẹ cơ bụng khi thở ra và thả lỏng khi hít vào. Các động tác có thể thực hiện trên thảm yoga hoặc mặt phẳng chắc chắn.

Một số nội dung cho rằng việc tập luyện 10 phút mỗi ngày có thể giúp giảm 5cm vòng eo. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả tương tự ở mọi đối tượng trong thời gian ngắn.

Dù vậy, nhóm bài tập nêu trên vẫn có giá trị nhất định trong cải thiện vận động. Động tác nâng hông có thể kích hoạt nhóm cơ mông, cơ đùi sau và hỗ trợ ổn định vùng hông, trong khi các động tác siết cơ bụng kết hợp thở chậm giúp tăng nhận thức về cơ vùng lõi, góp phần cải thiện tư thế ở người thường xuyên ngồi lâu.

Đối với phụ nữ quanh thời kỳ mãn kinh, vận động thể chất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn này có thể liên quan đến tình trạng tăng tích tụ mỡ vùng bụng và giảm khối cơ. Các bài tập nhẹ, ít tác động lên khớp có thể là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu hoặc người có hạn chế về vận động.

Tuy nhiên, giảm vòng eo bền vững không thể phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ. Hiệu quả kiểm soát mỡ bụng chịu ảnh hưởng đồng thời của chế độ dinh dưỡng, mức tiêu hao năng lượng, giấc ngủ, tuổi tác, nội tiết và tình trạng bệnh lý nền. Do đó, các bài tập ngắn chỉ nên được xem là một phần trong chiến lược vận động và quản lý cân nặng tổng thể.

Người sau sinh, người có tình trạng giãn cơ bụng, đau thắt lưng, thoát vị đĩa đệm hoặc bệnh lý cơ xương khớp cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi áp dụng. Trong quá trình tập, cần tránh nín thở, tránh ưỡn lưng quá mức và ngừng tập nếu xuất hiện đau bất thường.

Phương pháp tập nằm 10 phút mỗi ngày không phải là giải pháp “đốt mỡ” tức thì. Giá trị thực tế của phương pháp này nằm ở tính dễ tiếp cận, cường độ nhẹ và khả năng hỗ trợ hình thành thói quen vận động đều đặn, đặc biệt ở những người ít có điều kiện tham gia các hình thức tập luyện cường độ cao.