Bác sĩ Việt Nam chữa khỏi bệnh da di truyền hiếm gặp nhờ tiêm botox

Người bệnh chịu 6 năm nứt da, rỉ dịch đau đớn

Trước đó, nam bệnh nhân 36 tuổi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám do các tổn thương viêm đỏ, nứt và đau rát nhiều tại vùng bẹn và nách hai bên trong nhiều năm. Tình trạng bệnh của anh đã kéo dài 6 năm, ban đầu chỉ là các mảng đỏ, mụn nước nhỏ dễ vỡ, rỉ dịch vùng bẹn kèm cảm giác ngứa, đau rát.

Nam bệnh nhân cho biết, anh đã đi khám và điều trị tại nhiều nơi, tổn thương giảm nhưng nhanh chóng xuất hiện lại. Căn bệnh gây ra rát ngứa nhiều hơn và thương tổn da nặng hơn vào mùa hè.

Ths.BS Phạm Đình Hòa, Phó trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, qua khám lâm sàng, ghi nhận bệnh nhân có tổn thương da dát mảng đỏ rỉ dịch, ranh giới rõ, nứt nẻ tại nếp bẹn, nách, hai bên, xung quanh tấy đỏ; bề mặt có vết trợt đóng vảy tiết ở tay chân, thân mình người bệnh.

Đặc biệt, qua khai thác thông tin, bố của bệnh nhân cũng có biểu hiện bệnh với thương tổn da tương tự.

Thương tổn vùng nách, bẹn, các nếp gấp khiến người bệnh rất đau rát, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ đã chỉ định soi tìm nấm, xét nghiệm tế bào học, xét nghiệm mô bệnh học, miễn dịch huỳnh quang trực tiếp và miễn dịch huỳnh quang gián tiếp.

"Kết quả cho thấy người bệnh có đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm phù hợp với chẩn đoán bệnh Pemphigus lành tính có tính chất gia đình (bệnh Hailey - Hailey) kèm thêm nhiễm nấm da", BS Hòa cho biết.

Theo BS Hòa, nguyên nhân bệnh do đột biến gen ATP2C1, với tổn thương điển hình là các mảng đỏ, trợt, rỉ dịch, đôi khi có mụn nước nhỏ dễ vỡ, kèm theo đau rát và ngứa tại các vùng có nếp gấp và dễ ma sát như bẹn, nách, dưới vú, mông.

Bệnh tiến triển mạn tính, tái phát nhiều lần, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, tăng tiết mồ hôi, vận động nhiều hoặc có chấn thương cơ học lên vùng da tổn thương, gây nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, virus hoặc nấm, khiến bệnh nặng thêm và khó kiểm soát, đặc biệt vào mùa hè.

"Các liệu pháp điều trị truyền thống, đơn lẻ thường không đạt hiệu quả kiểm soát ổn định lâu dài, có các tác dụng không mong muốn, do đó đặt ra nhu cầu cần có chiến lược điều trị đa mô thức mới để điều trị bệnh hiệu quả hơn", BS Hòa thông tin.

Phác đồ phối hợp với tiêm botulinum toxin

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương quyết định áp dụng phác đồ phối hợp acitretin đường uống với tiêm botulinum toxin tại chỗ.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc acitretin 50mg/ngày, kết hợp tiêm botulium toxin tại vị trí thương tổn và chăm sóc da tại chỗ, bôi mỡ kháng sinh và corticosteroid tại vùng da thương tổn.

Sau 4 tuần điều trị, tổn thương da giảm viêm, giảm đỏ, không còn tình trạng tiết dịch, bệnh nhân giảm đau, giảm ngứa rát rõ rệt.

Theo BS Hòa, tiêm tại chỗ botulinum toxin là một liệu pháp kết hợp điều trị hiệu quả và an toàn cho các trường hợp bệnh Hailey - Hailey mức độ trung bình, nặng, kháng trị.

Botulinum toxin (botox) là một ứng dụng phổ biến trong thẩm mỹ da liễu, làm giảm đáng kể các nếp nhăn, tạo hình khuôn mặt, đường nét cơ thể... Bên cạnh đó, botulinum toxin còn được dùng trong điều trị tăng tiết mồ hôi, tăng tiết dầu, thu nhỏ lỗ chân lông. Khi được tiêm dưới da botulinum toxin gây ngưng tiết mồ hôi khu trú.

Trong điều trị bệnh Hailey - Hailey, botulinum toxin làm giảm tiết mồ hôi, do đó làm giảm sự xâm nhập của vi sinh vật, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Kết quả của sự phối hợp này giúp kiểm soát rõ rệt triệu chứng và ngăn ngừa hiệu quả các đợt tái phát bệnh.

BSCKII Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Điều trị bệnh da nam giới cho biết, bệnh Hailey - Hailey là một bệnh da bọng nước di truyền hiếm gặp được mô tả lần đầu tiên vào năm 1939. Trên thế giới, ước tính tỷ lệ mắc bệnh là 1/50.000 người.

Hiện chưa có dữ liệu chính xác về tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới và ở Việt Nam. Tỉ lệ bệnh chưa được báo cáo đầy đủ, do hình thái thương tổn da của bệnh giống với một số bệnh da khác và bệnh nhân ở thể nhẹ không đi khám bệnh.

Bệnh thường xuất hiện ở cả nam và nữ ở độ tuổi 20-40, đôi khi sớm hơn ở tuổi thanh thiếu niên, và kéo dài suốt đời.

Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng bệnh nặng hơn trong những tháng hè. Bệnh nhân thường xuyên có cảm giác đau rát, khó chịu và mặc cảm về thẩm mỹ.

Tuy nhiên, nếu được chẩn đoán sớm và điều trị bằng phác đồ phù hợp, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Người bệnh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế ẩm ướt và tránh ma sát tại vùng da tổn thương để giảm nguy cơ bùng phát. Bên cạnh đó, tuân thủ đúng phác đồ điều trị của bác sĩ và tái khám định kỳ sẽ giúp người bệnh kiểm soát tốt bệnh, ngăn ngừa tái phát, hạn chế biến chứng", BS Giang khuyến cáo.

BS Giang cho biết, với thành công này, ca bệnh này sẽ được đề cập tại Hội nghị Da liễu Toàn quốc Thường niên 2025 và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần thứ III, diễn ra ngày 13-15/11 tại Hội An, Đà Nẵng, do Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu Quảng Nam phối hợp tổ chức.

Đây là một trong những sự kiện khoa học chuyên môn lớn nhất của ngành Da liễu Việt Nam trong năm 2025, quy tụ gần 1.500 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, các bác sĩ, nhà khoa học, nhằm cập nhật tiến bộ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực da liễu và thẩm mỹ da.

Hội nghị có 26 phiên khoa học và gần 150 báo cáo chuyên đề, trong đó có hơn 30 báo cáo quốc tế.

Nhiều chủ đề chuyên sâu như mày đay, bạch biến, rụng tóc, vảy nến, trứng cá; các bệnh lý tự miễn, rối loạn miễn dịch; các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), ung thư da và tiến bộ trong điều trị, thẩm mỹ, công nghệ laser, liệu pháp sinh học… được các chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam trình bày.