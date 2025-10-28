Bác sĩ tiết lộ hoạt động dễ thực hiện nhất mỗi ngày giúp trẻ tăng chiều cao

Hiệu quả bất ngờ từ bài tập đu xà

Bác sĩ Lê Quang Hào, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, một chế độ ăn thiếu protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể sẽ khiến trẻ dù có bổ sung bao nhiêu vi chất vẫn không thể phát triển chiều cao tối ưu.

BS Hào tiết lộ, bài tập kéo xà, kết hợp dinh dưỡng, ngủ đủ giấc rất hiệu quả với chiều cao của trẻ. Bố mẹ hãy lắp xà để trẻ kéo, nên lắp ở chiều cao vừa phải để trẻ chăm chỉ đu xà (Ảnh: Fawns).

"Để giúp trẻ phát triển tốt, cha mẹ cần hiểu rằng việc tăng chiều cao là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều yếu tố dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và di truyền. Không có một loại vitamin hay khoáng chất đơn lẻ nào có thể thay thế cho một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ và khoa học", BS Hào khuyến cáo.

Chuyên gia này cho rằng, với trẻ dưới 5 tuổi, cha mẹ không cần quá lo lắng về việc vận động bởi ở độ tuổi này, các bé vốn rất hiếu động và chạy nhảy gần như cả ngày. Đối với trẻ lớn hơn, hoạt động thể chất lại càng quan trọng.

Theo BS Hào, tất cả các môn thể thao như bơi lội, võ thuật, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền hay bóng rổ đều mang lại lợi ích cho phát triển thể lực và chiều cao. Trong đó, môn có tác động trực tiếp và hiệu quả nhất đến sự phát triển chiều cao là các bài tập kéo giãn cơ thể, đặc biệt là bài tập đu xà.

Trẻ nhỏ chưa cần phải tập hít xà như người lớn, chỉ cần đu người lên để trọng lượng cơ thể kéo giãn cột sống và các nhóm xương là đủ.

Việc đu xà thường xuyên giúp xương sống, xương tay, xương chân phát triển dài hơn và cân đối hơn.

Hiện nay, nhiều gia đình đã lắp các loại xà đơn gắn cửa tiện dụng để trẻ có thể tập luyện ngay tại nhà. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý không lắp xà quá cao để trẻ có thể dễ dàng với tới và đảm bảo an toàn khi tập.

Để tăng chiều cao, canxi, vitamin D có đủ?

Theo BS Hào, trong thực tế khám, ông nhận thấy các phụ huynh mới quan tâm nhiều về dinh dưỡng, bổ sung vi chất mà quên đi vận động thể lực trong quá trình thúc đẩy chiều cao cho trẻ.

Trong đó, nói đến chiều cao, việc sử dụng canxi và vitamin D được xem là phổ biến. Tuy nhiên nếu sử dụng không đúng, lâu dài có thể gây ra hậu quả.

Vitamin D giúp hấp thu canxi mạnh, nhưng nếu không có cơ chế điều hòa, lượng canxi này có thể đi lạc hướng, không vào xương mà lắng đọng ở các mô mềm hoặc mạch máu, gây nguy cơ bệnh tim mạch sau nhiều năm.

Trong khi đó, vitamin K giúp vận chuyển canxi đến đúng nơi cần thiết là xương và răng, đồng thời loại bỏ canxi dư thừa khỏi mạch máu và mô mềm. Nếu thiếu K2, canxi sẽ không được dẫn hướng đúng, dẫn đến tình trạng canxi hóa mạch máu, canxi hóa tim và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Magie cũng là một khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua. Thiếu magie là một trong những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt liên quan đến bệnh tim mạch.

Magie giúp cân bằng canxi trong cơ thể và tham gia vào hơn 80% quá trình chuyển hóa năng lượng. Khi thiếu magie, trẻ không chỉ chậm lớn, kém phát triển chiều cao mà còn dễ bị béo phì do rối loạn chuyển hóa.

Nhìn rộng hơn, nguyên nhân khiến trẻ Việt Nam dù cao nhưng khung xương vẫn nhỏ, mật độ xương kém, răng mọc lệch hay cấu trúc cơ thể yếu là do thiếu các vitamin và khoáng chất liên quan đến tăng trưởng như vitamin A, vitamin D, K2, magie cùng các axit amin thiết yếu.

Chiều cao chịu ảnh hưởng chủ yếu từ di truyền, chiếm khoảng 70% ở người châu Á và có thể lên tới 80% ở người châu Âu. Phần còn lại là do dinh dưỡng, lối sống, vận động và môi trường.

"Đến thế hệ con cái, khi điều kiện sống, chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động được cải thiện, chiều cao tự nhiên cũng tăng rõ rệt. Điều đó cho thấy, di truyền chỉ là một yếu tố nền, còn dinh dưỡng, lối sống và môi trường sống mới là yếu tố quyết định khả năng phát triển chiều cao tối ưu.

Vì vậy, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm rằng, nếu chú trọng bổ sung vi chất đúng cách, kết hợp với vận động, ngủ đủ giấc và chế độ sinh hoạt lành mạnh, thì con em mình chắc chắn sẽ đạt được chiều cao vượt trội hơn so với thế hệ cha mẹ.