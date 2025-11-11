Bác sĩ "chạy xô" về Hà Nội, thành công 2 ca ghép phổi trong một ngày

Các bác sĩ "chạy xô" về Hà Nội ghép tạng

Chiều 11/11, Bệnh viện Phổi Trung ương thông tin về 2 ca ghép phổi kỳ tích, thực hiện trong một ngày tại bệnh viện, nhờ sự phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa…

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, cả hai ca ghép tạng, sau gần 2 ngày diễn biến tốt, trong đó một người đã thở bình thường từ lá phổi được ghép.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, cả 2 ca ghép phổi đang diễn biến tốt (Ảnh: Hồng Hải).

Ca đầu tiên được ghép phổi là bệnh nhân nữ 48 tuổi ở Hà Nội. Nguồn tạng hiến được trao tặng bất ngờ, đúng thời điểm các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương đang tham dự hội nghị khoa học tại Cần Thơ, đã nhanh chóng trở về Hà Nội để kịp thời thực hiện ca ghép phổi cho bệnh nhân.

Theo đó, từ nguồn phổi hiến của nam quân nhân 55 tuổi chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã ghép tạng cho nữ bệnh nhân vào 15h15 ngày 9/11.

Người được ghép phổi có tiền sử tổn thương phổi từ 2023, giãn phế nang đa kén khí 2 phổi, tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần.

Từ tháng 7/2024, tình trạng diễn biến nặng, bệnh nhân đã được đưa vào danh sách chờ ghép tại Trung tâm Ghép phổi của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Sau ca ghép kéo dài 8 giờ, bệnh nhân nhanh chóng được rút ống nội khí quản, tự thở bằng lá phổi mới.

Trường hợp thứ 2 là một ca vận chuyển phổi xuyên Việt, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để kịp thời ghép cho bệnh nhân.

Trong một ngày, các bác sĩ thực hiện 2 ca ghép phổi, phải "mượn" trang thiết bị từ viện bạn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày 9/11, từ nguồn tạng hiến của một nam bệnh nhân ở Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lấy phổi, sau đó chuyển về TPHCM và vận chuyển ra Bệnh viện Phổi Trung ương bằng đường hàng không.

"Quá trình vận chuyển mất gần 6 giờ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi khâu, khi máy bay vừa hạ cánh, xe cấp cứu đã chuyển phổi về bệnh viện, để các bác sĩ kịp thời thực hiện ca ghép phổi ngay trong đêm 9/11, đến 6h ngày 10/11 ca ghép thành công", TS Lượng thông tin.

Người nhận phổi là nam bệnh 48 tuổi có tiền sử COPD nhiều năm, kén khí phổi. Người bệnh được cho vào danh sách chờ ghép của Trung tâm Ghép phổi từ năm 2022. Tình trạng sức khỏe của người bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm. Suốt 2 năm qua, người bệnh đã thở oxy tại nhà, tiên lượng tử vong cao.

Sau ghép, người bệnh đang được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi, 24/24h. Hiện nay, sức khỏe của người bệnh diễn biến thuận lợi.

Đây là lần thứ 2 tạng phổi từ người hiến được điều phối, vận chuyển, bảo quản nghiêm ngặt “từ Nam ra Bắc” để thực hiện ghép ngay trong đêm, là ca ghép phổi “xuyên Việt” tiếp theo ở nước ta.

Các ca ghép phổi thành công ở mức cao nhất

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, để thực hiện thành công 2 ca ghép phổi trong một ngày, bệnh viện phải vận dụng sáng tạo các thiết bị mình có, rồi "mượn" thêm thiết bị, máy móc của các bệnh viện như Bệnh viện E, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108... mới đủ trang thiết bị để thực hiện cùng lúc 2 ca ghép phổi trong một ngày.

Như vậy, đến nay, Bệnh viện Phổi Trung ương đã ghép thành công 9 ca, đưa Việt Nam vào danh sách của những trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới.

Nữ bệnh nhân sau ghép phổi đã tự thở bằng lá phổi được ghép (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đặc biệt, toàn bộ các ca ghép phổi do Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện đều thành công ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ghép phổi UCSF - Đại học California tại San Francisco, Hoa Kỳ.

"Việc thực hiện thành công 2 ca ghép phổi, đánh dấu thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam. Thời gian tới, Trung tâm Ghép phổi vùng tại Bệnh viện Phổi thành lập, có thể tiến tới ghép 50 ca phổi, thậm chí cả trăm ca mỗi năm", TS Lượng kỳ vọng.

Theo chuyên gia này, cơ hội ghép phổi ngày càng mở ra với nhiều người bệnh, khi mà Việt Nam có hàng nghìn ca có chỉ định ghép phổi. Bệnh nhân có chỉ định ghép phổi, sau 3 năm chưa tìm được nguồn phổi hiến, tỉ lệ sống thêm chỉ 5%.

"Tuy nhiên, Việt Nam cần lập thêm vài trung tâm ghép phổi, một năm chúng ta mới có thể điều trị ghép cho hàng nghìn bệnh nhân. Bên cạnh đó, nguồn tạng hiến từ người chết não rất quan trọng", TS Lượng nói.

Với số người bệnh chờ ghép có sẵn, Bệnh viện Phổi Trung ương sẵn sàng thực hiện ghép phổi khi có nguồn cho tạng tiềm năng. Ghép phổi đã trở thành kỹ thuật thường quy được thực hiện bài bản theo đúng tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện.

Với năng lực hiện tại, Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là trung tâm đầu ngành về điều trị các bệnh lý hô hấp mà còn là cơ sở y tế đầu tiên ở Việt Nam có thể thực hiện đồng thời nhiều ca ghép phổi, góp phần hiện thực hóa ước mơ cứu sống nhiều người bệnh.

Bệnh viện đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng, không chỉ ghép phổi cho người dân Việt Nam và các nước trong khu vực mà còn tiếp tục chuyển giao, đào tạo, nâng tầm kỹ thuật ghép phổi ở mức cao nhất như các quốc gia phát triển; được ghi nhận vào danh sách của hệ thống ghép phổi trên thế giới.