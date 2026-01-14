Bác sĩ chạy đua từng phút cứu người đàn ông ngưng tuần hoàn, hô hấp

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận và điều trị thành công cho nam bệnh nhân V.H.T. (49 tuổi) trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, ngưng tuần hoàn, hô hấp nhiều lần, nguy cơ tử vong rất cao.

Người đàn ông hiện hồi phục tốt, đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: BV).

Theo người nhà, ông T. có bệnh hen phế quản nhiều năm, tự mua thuốc xịt điều trị tại nhà. Khoảng một tuần trước nhập viện, ông sốt, khạc đàm, khó thở tăng dần nhưng không đi khám.

Ngày 9/1, gia đình phát hiện người đàn ông hôn mê, gọi không đáp ứng nên gọi cấp cứu. Khi cấp cứu ngoại viện tiếp cận, ông T. đã ngưng tuần hoàn, hô hấp, được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và được nhanh chóng chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất.

BSCK2 Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, tại khoa, bệnh nhân tiếp tục ngưng tuần hoàn nhiều lần. Phổi hai bên co thắt nặng, thông khí rất kém, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu ban đầu.

"Người bệnh rơi vào tình trạng toan hô hấp kéo dài, tiên lượng cực kỳ nặng, nguy cơ tử vong và tổn thương não sau ngưng tim rất cao”, bác sĩ Trang chia sẻ.

Ê-kíp khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhanh chóng phối hợp cứu sống người bệnh (Ảnh: BV).

Bệnh nhân sau đó được thở máy cơ học, sử dụng kháng sinh phối hợp, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết động xâm lấn, đồng thời xem xét thực hiện hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não sau ngưng tuần hoàn kéo dài.

Sau vài ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, người bệnh dần có những tín hiệu tích cực. Tri giác cải thiện rõ rệt, ông tỉnh táo trở lại, cai máy thở thành công, không ghi nhận di chứng thần kinh.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, được chuyển sang khoa Nội Hô hấp để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ về trường hợp này, ThS.BS Vũ Trung Hiếu, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nhiều lần trên nền bệnh lý hen phế quản rất nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ từ khâu cấp cứu ban đầu đến hồi sức chuyên sâu, chạy đua từng phút để bảo vệ não, duy trì tuần hoàn và hô hấp cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân hen phế quản và bệnh hô hấp mạn tính, cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ theo chỉ định bác sĩ; không tự ý mua thuốc hoặc lạm dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi có dấu hiệu sốt, khó thở tăng dần, khạc đàm, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.