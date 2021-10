An Giang: Phát hiện chùm F0 phức tạp từ bệnh nhân chuyển tuyến trên

Dân trí Phát hiện bệnh nhân H. dương tính với SARS-CoV-2, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang. Nhờ đó, đến nay bệnh viện này phát hiện 62 ca F0.

Ngày 22/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TP Long Xuyên) an Giang cho biết, mới đây Bệnh viện nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo về việc bệnh nhân H. từ An Giang chuyển đến dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi nhận thông tin, Bệnh viện đã tiến hành xác định lại quá trình điều trị cho người bệnh L.V.H.

Cụ thể bệnh nhân H. vào viện lúc 19h, ngày 9/10, do bị áp xe vùng mông, bìu. Ngay khi vào viện, người bệnh được sàng lọc, phân luồng khám bệnh tại Cấp cứu 2. Tại đây, người bệnh được xét nghiệm PCR (lần 1), kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, người bệnh được chuyển đến khoa Nội tổng hợp 2 (khoa thu dung người bệnh có nguy cơ cao bệnh Covid-19).

Từ ngày 20/10, ngành chức năng đã phong tỏa tạm thời bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trong thời gian 4 ngày (Ảnh: Minh Anh).

Ngày 12/10, người bệnh được hội chẩn với bác sĩ khoa Ngoại niệu và được chuyển về Khoa Ngoại Niệu điều trị.

Ngày 14/10, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do quá khả năng. Trước khi chuyển viện người bệnh được xét nghiệm test nhanh Covid-19, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (không có triệu chứng hô hấp).

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về ca F0 trên, Bệnh viện đã tiến hành "phong tỏa hẹp, quản lý chặt" một số khoa phòng, đồng thời tiến hành xét nghiệm PCR vào ngày 3 và ngày 7 tất cả bác sĩ, nhân viên của bệnh viện và thân nhân, người bệnh còn nằm lại.

Đến 22/10, qua truy vết, xét nghiệm sàng lọc ngành chức năng đã phát hiện 62 ca F0 liên quan chùm F0 tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang (Ảnh: Minh Anh).

Để hạn chế lây lan cho các khu vực còn lại của bệnh viện, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh và nhân dân đến khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã thực hiện phong tỏa diện hẹp (từ tầng 6 đến tầng 9) của Bệnh viện để tiến hành khử khuẩn và làm xét nghiệm.

Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cũng tạm ngừng tiếp nhận bệnh cấp cứu và khám bệnh ngoại trú trong vòng 4 ngày (kể từ ngày 20/10), trừ trường hợp cấp cứu ảnh hưởng đến tính mạng.

Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang yêu cầu các trường hợp thân nhân, bệnh nhân nhập viện kể từ ngày 9-19/10 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cần thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày ra viện; đồng thời, cần hạn chế đi lại, tiếp xúc với người khác. Nếu có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở,… cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế địa phương để được hỗ trợ.

Đến ngày 22/10, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tổng số ca mắc Covid-19 liên quan điểm dịch tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang đã có 62 ca.

Trong ngày 21/10, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 221 trường hợp nghi mắc Covid-19, gồm: 53 trường hợp trong khu cách ly, 12 trong khu phong tỏa, 63 trong cộng đồng, một ca nhập cảnh, 58 người về từ vùng dịch. Riêng tại điểm dịch Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang là 28 ca F0.

