An Giang: Bắt giữ 3 tấn chả đòn chay không đảm bảo an toàn thực phẩm

Dân trí Từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt giữ một cơ sở sản xuất trên 3 tấn chả đòn chay không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chiều 22/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện và bắt giữ hơn 3 tấn chả đòn chay không chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo thông tin, khoảng 5h20, sáng 22/4, qua công tác trinh sát và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chay tại ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, An Giang, do bà Phan Thị Bích Tuyền làm chủ.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện và bắt giữ trên 3 tấn chả đòn chay không đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất chả đòn chay không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của bà Tuyền sản xuất thực phẩm chay vi phạm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất thực phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 3 tấn chả đòn chay nghi vấn là có nhiều chả đòn chay trộn với thịt cá để lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá, phân tích chất lượng sản phẩm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Huỳnh Minh