Ám ảnh chiều cao, nhiều cha mẹ ở châu Á ép trẻ 5 tuổi tiêm hormone

Li Tai, một nhà làm phim sống tại miền trung Trung Quốc, luôn lo lắng về chiều cao của con trai mình. Bản thân anh, với chiều cao dưới mức trung bình, lo sợ rằng con mình có thể bị bắt nạt hoặc gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời sau này.

Quyết tâm thay đổi tương lai của con, vợ chồng Li tìm đến một bác sĩ kê đơn điều trị hormone tăng trưởng. Tuy mới 5 tuổi, con trai anh được tiêm hormone mỗi ngày, kết hợp với chế độ luyện tập thể thao nghiêm ngặt.

Sau một năm rưỡi, kết quả khiến vợ chồng Li kinh ngạc. Từ một cậu bé được đánh giá thấp hơn 97% trẻ đồng trang lứa, con trai họ đã cao hơn một nửa bạn bè.

Tuy nhiên, trẻ bắt đầu có hiện tượng chảy máu cam. Dù bác sĩ khẳng định tình trạng này không liên quan đến thuốc, vợ chồng Li vẫn không khỏi lo lắng. Ngoài ra, chi phí cho liệu trình này không hề nhỏ, tới 130.000 nhân dân tệ (khoảng 18.000 USD, tương đương gần 480 triệu đồng).

Dù vậy, Li rất lạc quan về tương lai. Anh hy vọng con trai mình không chỉ đạt được chiều cao lý tưởng mà còn có thể kết hôn với một cô gái có chiều cao tương đương, nhờ đó có thể "cải thiện gen di truyền của gia đình".

Các bài tập tăng chiều cao được lồng vào tiết học thể dục tại trường học Trung Quốc (Ảnh: Nikkei Asia).

Câu chuyện của gia đình Li Tai không phải là thiểu số tại các quốc gia châu Á hiện nay, đặc biệt là ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Dù chiều cao của trẻ em ở 2 quốc gia này đã thuộc hàng đầu khu vực, nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư một khoản lớn cho các liệu pháp tăng chiều cao con trẻ như tiêm hormone, thậm chí phẫu thuật kéo chân.

Chiều cao chưa bao giờ là đủ

Theo thống kê năm 2019 của NCD Risk Factor Collaboration, một mạng lưới các nhà khoa học toàn cầu liên kết với Tổ chức Y tế Thế giới, chiều cao của thanh niên Trung Quốc và Hàn Quốc lần lượt xếp thứ nhất và thứ 2 châu Á.

Cụ thể, chiều cao trung bình của nam thanh niên Trung Quốc là 175,7cm, còn Hàn Quốc là 175,5cm. Đối với nữ giới, chiều cao trung bình lần lượt là 163,5cm đối với người Trung Quốc và 163,2cm đối với người Hàn Quốc.

Xếp hạng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ cao nhất châu Á theo giới tính của NCD Risk Factor Collaboration.

Mặc dù trẻ em ở các quốc gia này đang đạt chiều vượt trội, bố mẹ chúng chưa bao giờ hài lòng về điều này.

Trong một cuộc khảo sát với 4.000 người do Quỹ Trẻ em và Thanh thiếu niên Trung Quốc thực hiện năm ngoái, hơn 3/4 số người được hỏi cho biết con cái họ từ 3 đến 17 tuổi thấp hơn chiều cao mong muốn. Trung bình, cha mẹ của những đứa trẻ 16 và 17 tuổi cho rằng con trai nên cao 1,8m và con gái nên cao 1,69m.

"Các bậc phụ huynh Trung Quốc có xu hướng so sánh chiều cao con mình với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Kể cả khi chiều cao của chúng đạt chuẩn, nhiều cha mẹ vẫn muốn con cao hơn nữa", Lu Wenli, bác sĩ chuyên khoa Nội tiết nhi tại Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải, cho biết.

Với mong muốn ấy, nhiều phụ huynh đổ xô đưa con đến các trung tâm nội tiết nhi để được kê đơn thuốc thúc đẩy chiều cao. Trong hầu hết trường hợp, các bác sĩ đưa ra một số thay đổi lối sống về chế độ dinh dưỡng và vận động. Ngoài ra, trẻ cũng được cho sử dụng thêm thực phẩm chức năng để tăng hiệu quả.

Ngoài ra, các phụ huynh cũng tìm đến phương pháp tiêm hormone tăng trưởng cho con.

Tại Hàn Quốc, phương pháp này được bảo hiểm chi trả nếu trẻ được chẩn đoán mắc rối loạn phát triển. Đối với những trẻ bình thường, phụ huynh của chúng phải trả khoảng 100 nghìn won (tương đương 1,8 triệu đồng) cho mỗi lần tiêm.

Tại Trung Quốc, phương pháp này chỉ được chỉ định đối với trẻ em thiếu hụt hormone tăng trưởng nhưng rất ít trường hợp được bảo hiểm chi trả. Chi phí điều trị hàng năm cho loại hormone tăng trưởng phổ biến nhất ở người hiện nay là 60.000-70.000 nhân dân tệ/năm (khoảng 220-256 triệu đồng).

Tuy vậy, theo các bác sĩ, việc sử dụng hormone tăng trưởng trong thời gian dài thiếu kiểm soát có thể gây ra những rủi ro như tăng áp lực nội sọ, vẹo cột sống và rối loạn đường huyết. Một số báo cáo thậm chí còn cho rằng việc sử dụng hormone tăng trưởng có liên quan đến nguy cơ ung thư. Do đó, các chuyên gia đều nhấn mạnh, trẻ khi sử dụng hormone cần được theo dõi y tế kỹ càng.

Một số bậc phụ huynh thậm chí còn sẵn sàng cho con em mình phẫu thuật kéo chân ở độ tuổi rất nhỏ dù can thiệp này bị cấm ở Trung Quốc.

Mỗi tuần, phòng khám của bác sĩ Li tiếp nhận và điều trị cho khoảng 400-500 trẻ liên quan đến vấn đề chiều cao (Ảnh: Nikkei Asia).

Nỗi ám ảnh dẫn đến hệ lụy lâu dài

Theo giáo sư Zhang Xinhui, Đại học Thể thao Bắc Kinh, xu hướng này có thể làm trầm trọng hóa bất bình đẳng xã hội. Một đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình có kinh tế tốt có thể được can thiệp chiều cao từ sớm, giúp chúng có lợi thế trong việc tìm kiếm bạn đời và công việc lương cao ở tương lai.

Ngoài ra, việc quá chú trọng vào các thực phẩm chức năng tăng chiều cao có thể kéo theo tình trạng quảng cáo sai sự thật, buôn bán thực phẩm chức năng giả. Tháng 3 năm nay, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã phát hiện 259 trường hợp liên quan đến quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm về hiệu quả tăng chiều cao cho trẻ em.

Nỗi ám ảnh về vóc dáng của người Trung Quốc một phần xuất phát từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc tìm bạn đời và cơ hội việc làm. Nghiên cứu của giáo sư Zhang và Li Jianxin thuộc Đại học Bắc Kinh cũng xác nhận, những người Trung Quốc cao hơn có nhiều khả năng tìm được bạn đời và nhận được mức lương cao hơn.

"Giờ đây, chiều cao trở thành thước đo khách quan cho thấy sức hấp dẫn của một người trên thị trường hôn nhân và lao động", ông Zhang cho biết.

Thông báo tuyển dụng ở Trung Quốc hiện nay thường yêu cầu chiều cao, ngay cả khi chiều cao không liên quan đến công việc. Thông thường, các công ty yêu cầu ứng viên phải cao ít nhất 1,6m.

Điều này cũng lặp lại ở Hàn Quốc khi chiều cao trở thành một yêu cầu bắt buộc trong nhiều ngành nghề.

Trước năm 2007, nam giới phải cao ít nhất 167 cm và nữ giới phải cao ít nhất 157 cm mới được phép trở thành cảnh sát. Thậm chí, nhiều nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc nếu không đạt được chiều cao tối thiểu.