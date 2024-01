Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh PLUS (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Với 14 năm có mặt trên thị trường, Tràng Phục Linh PLUS đã được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng cho thấy: 98% hài lòng về hiệu quả sử dụng của Tràng Phục Linh PLUS.

Cuộc khảo sát nằm trong khuôn khổ chương trình Tin dùng Việt Nam 2023 do Thời báo Kinh tế Việt Nam- VnEconomy thực hiện. Đây là sự kiện được khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay. Mục đích của cuộc khảo sát là lấy ý kiến của người tiêu dùng về chất lượng cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của sản phẩm.

Chương trình Tin dùng Việt Nam 2023 do Thời báo Kinh tế Việt Nam - VnEconomy thực hiện khảo sát có 98% người tiêu dùng hài lòng về Tràng Phục Linh PLUS (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Theo khảo sát, đối với các khách hàng đang sử dụng Tràng Phục Linh PLUS, có 62% khách hàng gặp phải các triệu chứng như đại tiện nhiều lần trong ngày, táo bón và tiêu chảy xen kẽ; 56% gặp triệu chứng đau quặn hoặc đau âm ỉ, nổi u cục tại vị trí đau; 46% khách hàng gặp cảm giác đầy hơi chướng bụng, và 43% khách hàng cho thấy gặp các vấn đề về rối loạn tiêu hóa.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy có tới 98% khách hàng hài lòng với sản phẩm Tràng Phục Linh PLUS.

Kết quả khảo sát cho thấy, ý kiến từ các chuyên gia sức khỏe là một trong hai loại hình đạt mức độ tin tưởng về thông tin cao nhất. Cụ thể, 55% khách hàng cho biết họ quyết định sử dụng sản phẩm là từ ý kiến của các chuyên gia sức khỏe trên các phương tiện truyền thông chính thống, trong khi 53% là được giới thiệu từ người thân, bạn bè đã qua sử dụng. Sau khi sử dụng sản phẩm, 98% khách hàng cho biết sẵn sàng giới thiệu Tràng Phục Linh Plus cho người quen, bạn bè, theo VnEconomy.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng ban tổ chức chương trình Tin dùng Việt Nam trao kết quả khảo sát cho đại diện Công ty Dược phẩm Thái Minh (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Ngày 29/12/2023, buổi tọa đàm và công bố kết quả khảo sát của nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS đã diễn ra với sự tham gia của ThS.BS. Hoàng Khánh Toàn - Nguyên Chủ nhiệm khoa Y học Cổ truyền (A10), Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 cùng các chuyên gia đầu ngành khác, đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh và khách hàng của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tràng Phục Linh PLUS.

Các chuyên gia và khách hàng tại buổi lễ công bố kết quả khảo sát Tràng Phục Linh PLUS (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Đại diện Dược phẩm Thái Minh chia sẻ, 98% người dùng hài lòng là một kết quả ý nghĩa với nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS. Điều này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng dành cho sản phẩm, cũng như là sự ghi nhận tích cực của Tràng Phục Linh PLUS trong việc hỗ trợ cải thiện triệu chứng đối với người viêm đại tràng. Kết quả này cũng là nguồn động lực giúp nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS, không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đại tràng cho khách hàng.

Tràng Phục Linh PLUS - giải pháp đông tây y kết hợp cho người viêm đại tràng

Đại diện Dược phẩm Thái Minh cho biết, Tràng Phục Linh PLUS là sản phẩm Đông Tây y kết hợp đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng bởi Đại học Y Hà Nội. Các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp 2 hoạt chất của y học hiện đại là 5-HTP và ImmuneGamma cùng với 4 thảo dược Việt là bạch truật, bạch thược, bạch phục linh, hoàng bá, tạo nên giải pháp hiệu quả cho người viêm đại tràng.

Tràng Phục Linh PLUS hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần.

"Để khẳng định chất lượng sản phẩm, chúng tôi cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần gọi điện về tổng đài 1800 1506 để đăng ký tham gia", đại diện nhãn hàng Tràng Phục Linh PLUS khẳng định.

Hiện nay, Tràng Phục Linh PLUS đã được phân phối tại hơn 10.000 nhà thuốc trên cả nước.

Tràng Phục Linh PLUS có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 816/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 31/3/2021. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.