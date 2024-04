9 bí quyết sống trường thọ của người dân Okinawa

Các cư dân tại Okinawa, đặc biệt là phái nữ, sống thọ hơn bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Đàn ông được dự đoán sống đến khoảng 84 tuổi, trong khi phụ nữ được dự đoán là gần 90 tuổi. Số liệu nghiên cứu cho thấy, người dân nơi đây có tỉ lệ mắc các bệnh như bệnh tim, đột quỵ, ung thư thấp hơn so với nhiều nơi khác.

Ngoài ra, mức tiêu thụ calo trung bình hàng ngày của một người dân Okinawa chỉ khoảng 1.900 calo.

Các nhà khoa học cho rằng, lối sống lành mạnh là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với cuộc sống trường thọ của người dân ở Okinawa. Cụ thể gồm chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể chất, khả năng tự vận động và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của mọi người.

Dưới đây là bài học sống thọ của người dân trên hòn đảo này:

Sống có mục đích

Theo BlueZone, ở Nhật Bản, có một khái niệm phổ biến gọi là ikigai, có nghĩa là lý do để sống hay lý do để tồn tại. Người dân Okinawa lớn tuổi có thể dễ dàng nói rõ lý do họ thức dậy vào buổi sáng. Cuộc sống thấm nhuần mục đích của họ mang lại cho họ những vai trò rõ ràng về trách nhiệm và cảm giác cần thiết cho đến khi họ 100 tuổi.

Chế độ ăn dựa trên thực vật

Chế độ ăn của người dân Okinawa chủ yếu dựa trên thực vật, ít thịt lợn (Ảnh: Getty Images).

Người Okinawa lớn tuổi đã ăn chế độ ăn dựa trên thực vật hầu hết cuộc đời của họ. Bữa ăn của họ gồm rau xào, khoai lang và đậu phụ có nhiều chất dinh dưỡng và ít calo. Mướp đắng, với chất chống oxy hóa và các hợp chất làm giảm lượng đường trong máu, được đặc biệt quan tâm.

Theo Healthline, mướp đắng chứa nhiều triterpenoids, polyphenol và flavonoid. Ngoài ra nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Mướp đắng giúp cân bằng đường huyết, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư, củng cố hệ tiêu hóa…

Nó cũng được sử dụng trong y học tự nhiên để giúp giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường. Mướp đắng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra và có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

Những người Okinawa sống trăm tuổi có ăn một ít thịt lợn, nhưng theo truyền thống, món này chỉ dành riêng cho những dịp nghi lễ không thường xuyên và chỉ được ăn với số lượng nhỏ.

Làm vườn

Hầu như tất cả những người trăm tuổi ở Okinawa đều hoặc từng tham gia hoạt động trồng trọt. Đó là nguồn hoạt động thể chất hàng ngày giúp cơ thể vận động với nhiều chuyển động khác nhau và giúp giảm căng thẳng. Đây cũng là nguồn cung cấp rau quả tươi gần như liên tục.

Người dân trên đảo Okinawa luôn duy trì lối sống năng động (Ảnh: G.J).

Ăn nhiều đậu nành

Chế độ ăn kiêng của người Okinawa bao gồm các loại thực phẩm phong phú làm từ đậu nành, như đậu phụ và súp miso. Flavonoid trong đậu phụ có thể giúp bảo vệ tim và chống lại bệnh ung thư vú. Thực phẩm đậu nành lên men góp phần tạo nên hệ sinh thái đường ruột khỏe mạnh và mang lại lợi ích dinh dưỡng tốt hơn.

Duy trì những buổi gặp gỡ thường xuyên

Theo nghiên cứu, moai ở Okinawa được coi là một trong những lý do khiến nơi đây có số lượng người sống trăm tuổi cao nhất thế giới. Moai là nhóm bạn lâu năm trợ giúp nhau về mặt xã hội, tình cảm, tài chính và tinh thần.

Truyền thống hình thành moai của người Okinawa mang lại mạng lưới xã hội an toàn. Những mạng lưới an toàn này hỗ trợ tài chính và tinh thần trong những lúc cần thiết và mang lại cho tất cả các thành viên sự an toàn, giảm bớt căng thẳng khi biết rằng luôn có ai đó ở bên cạnh họ.

Họ gặp nhau thường xuyên để trò chuyện, hồi tưởng, chia sẻ lời khuyên và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua bất cứ điều gì có thể xảy ra trong cuộc sống.

Tận hưởng ánh nắng mặt trời

Vitamin D, được cơ thể sản xuất khi tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng mặt trời, giúp xương chắc khỏe hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Dành thời gian ngoài trời mỗi ngày cho phép ngay cả những người Okinawa cao tuổi cũng có được mức vitamin D tối ưu quanh năm.

Luôn năng động

Người Okinawa lớn tuổi là những người đi bộ và làm vườn tích cực. Các gia đình thường có rất ít đồ đạc, cư dân dùng bữa và thư giãn trên những tấm chiếu tatami trải trên sàn nhà. Việc người già đứng lên - xuống khỏi sàn vài chục lần mỗi ngày sẽ tạo nên sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng cho phần dưới cơ thể, giúp bảo vệ khỏi những cú ngã nguy hiểm.

Trồng các cây dược liệu

Ngải cứu, gừng và nghệ là những thực phẩm chủ yếu của khu vườn của người dân ở Okinawa và tất cả đều có tác dụng chữa bệnh đã được chứng minh. Bằng cách tiêu thụ những dược liệu này hàng ngày, người dân Okinawa có thể tự bảo vệ mình khỏi bệnh tật.

Thái độ sống tích cực

Người dân Okinawa có thể để những năm đầu khó khăn trôi vào quá khứ trong khi tận hưởng những thú vui đơn giản của ngày hôm nay.