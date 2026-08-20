Thông tin trên được Thầy thuốc nhân dân, PGS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, cho biết tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam, diễn ra ngày 20/8 tại Hà Nội.

Theo ông, trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Hội Đông y Việt Nam đã tập hợp nhiều thế hệ thầy thuốc, lương y, lương dược, đóng góp vào việc bảo tồn, kế thừa và phát huy kho tàng tri thức y học cổ truyền của dân tộc.

Đến nay, Hội có mạng lưới rộng khắp với gần 70.000 hội viên và hơn 10.000 phòng chẩn trị, trung tâm Đông y của các cấp Hội và hội viên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chúc mừng Hội Đông y Việt Nam (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá, trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, bệnh không lây nhiễm và bệnh mạn tính gia tăng, nhu cầu phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn và chăm sóc tại nhà ngày càng lớn.

"Đây vừa là thách thức, vừa mở ra dư địa để y học cổ truyền phát huy thế mạnh trong phòng bệnh, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe toàn diện", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, để phát triển y học cổ truyền, không dừng ở việc gìn giữ những giá trị đã có, mà cần tạo ra một bước phát triển mới cho y học cổ truyền bằng tư duy và phương thức hiện đại.

Theo ông, phát triển lĩnh vực y học cổ truyền không phải trở lại những phương thức cũ mà cần kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học, công nghệ hiện đại, đưa y học cổ truyền trở thành một bộ phận hữu cơ của nền y học quốc gia và nguồn lực phát triển đất nước.

"Những bài thuốc, phương pháp chữa bệnh, nguồn dược liệu và tri thức bản địa có giá trị cần được nghiên cứu, kiểm chứng, chuẩn hóa và đưa vào thực tiễn trên cơ sở khoa học, an toàn và hiệu quả", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo PGS Đậu Xuân Cảnh, y học cổ truyền ngày càng phát huy vai trò trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Kết hợp y học cổ truyền và hiện đại trong điều trị bệnh (Ảnh: Hồng Hải).

Theo thống kê, năm 2025, cả nước có khoảng 7 triệu lượt khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Quỹ Bảo hiểm y tế hiện chi trả 229 loại thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền.

Ông cũng cho biết, trong giai đoạn mới, Hội xác định chuyển từ tư duy quản lý một lĩnh vực chuyên môn sang kiến tạo hệ sinh thái y học cổ truyền quốc gia.

"Hệ sinh thái này hướng tới kết nối người thầy thuốc với người bệnh, tri thức truyền thống với khoa học hiện đại, vùng dược liệu với công nghiệp chế biến, khám chữa bệnh với đào tạo, nghiên cứu và du lịch sức khỏe", PGS Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh.

Theo đó, các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh và tri thức bản địa có giá trị cần được kiểm kê, số hóa, nghiên cứu, chuẩn hóa và bảo hộ, đồng thời thúc đẩy mô hình kết hợp Đông-Tây y trên cơ sở bằng chứng khoa học.

Các vị thuốc y học cổ truyền Việt Nam (Ảnh: Hồng Hải).

Ông cũng kiến nghị cần phát triển dược liệu được định hướng theo chuỗi giá trị, từ vùng trồng đạt chuẩn, truy xuất nguồn gốc đến chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội Đông y Việt Nam chú trọng phát huy vai trò của y học cổ truyền tại cộng đồng và y tế cơ sở; thúc đẩy kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại dựa trên bằng chứng khoa học; số hóa kho tàng tri thức, xây dựng cơ sở dữ liệu; phát triển dược liệu theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, giữ gìn y đức và tăng cường vai trò tự quản nghề nghiệp.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y học cổ truyền. Theo đó, kho tàng tri thức y học cổ truyền được hình thành qua nhiều thế hệ cần từng bước được kiểm kê và số hóa, qua đó tạo cơ sở cho nghiên cứu, đánh giá, chuẩn hóa và ứng dụng rộng rãi hơn.