Nhận diện dấu hiệu phân biệt cảm cúm với não mô cầu

Sốt, đau đầu, mệt mỏi thường khiến chúng ta nghĩ ngay đến một cơn cảm cúm thông thường. Thế nhưng, đây cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh não mô cầu - căn bệnh nguy hiểm với diễn tiến cực kỳ nhanh chóng, có thể đe dọa tính mạng người bệnh chỉ trong vài giờ.

Dễ nhầm lẫn cảm cúm với não mô cầu

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), bệnh não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra.

Ban đầu, bệnh não mô cầu có thể biểu hiện rất giống cảm cúm với các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau đầu, buồn nôn và nôn, mệt mỏi. Chính sự tương đồng này khiến nhiều người chủ quan, tự theo dõi và điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, bệnh não mô cầu có thể nhanh chóng trở nặng, dẫn đến nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não và có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ.

Theo thống kê, ngay cả khi được điều trị bằng kháng sinh, vẫn có 10-15% người mắc viêm màng não do não mô cầu tử vong sau khi xuất hiện triệu chứng.

Việc nhận biết sớm và xử trí kịp thời là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng.

Bệnh não mô cầu lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt nhỏ dịch tiết mũi họng bị nhiễm Neisseria meningitidis (Ảnh minh họa: Getty).

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Khi bị sốt, cần nghĩ ngay đến nguy cơ mắc bệnh não mô cầu nếu xuất hiện kèm các triệu chứng sau:

- Đối với viêm màng não: Xuất hiện tình trạng đau đầu dữ dội, cổ cứng, thay đổi trạng thái tâm thần (lú lẫn), nôn mửa hoặc chứng sợ ánh sáng (mắt nhạy cảm với ánh sáng).

- Đối với nhiễm trùng huyết: Người bệnh có thể cảm thấy đau dữ dội ở cơ, khớp, ngực hoặc bụng; thở nhanh; tay chân lạnh và ở giai đoạn muộn thường xuất hiện phát ban màu tím sẫm.

Ở trẻ sơ sinh thường không có các triệu chứng điển hình trên, thay vào đó là vẻ lờ đờ, kém hoạt động, dễ cáu gắt, bỏ bú, nôn mửa hoặc có thóp trước phồng.

Di chứng nặng nề và tầm quan trọng của việc cấp cứu

Ngay cả khi được điều trị khỏi, người bệnh vẫn có nguy cơ phải sống chung với các di chứng lâu dài. Ước tính cứ 5 người khỏi bệnh thì có 1 người phải chịu di chứng suốt đời như điếc, tổn thương não, cắt cụt tay chân, các vấn đề về hệ thần kinh hoặc suy giảm chức năng thận.

Do đó, chẩn đoán sớm và điều trị ngay lập tức bằng kháng sinh phù hợp là điều quan trọng để giảm thiểu nguy cơ tử vong và tàn tật.

Đừng để sự chủ quan dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, bởi bệnh não mô cầu không cho phép sự trì hoãn. Nếu bản thân hoặc người thân xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.