7 du khách Hà Nội nhập viện ở Đà Nẵng, nghi ngộ độc thực phẩm

Ngày 26/6, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 7 du khách nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang xác minh thông tin từ các du khách để làm rõ nguyên nhân.

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thức ăn (Ảnh: B.V).

Theo thông tin từ bệnh viện, 7 bệnh nhân, trong đó có 2 trẻ em, nhập viện cấp cứu vào sáng 26/6, với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói.

Sau khi được xử lý cấp cứu, tình trạng sức khỏe đa số các bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện vào trưa 26/6.

Theo thông tin ban đầu, 7 bệnh nhân là du khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch vào ngày 25/6.

Nhóm du khách này không chắc chắn nguyên nhân gây nhập viện là do ăn uống món gì, ở đâu, do việc ăn uống không tập trung mà rải rác theo từng nhóm nhỏ, tự túc.