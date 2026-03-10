60 phút khẩn trương cứu người phụ nữ vỡ túi phình mạch máu não nguy kịch

Chạy đua với thời gian giành lại sự sống cho người bệnh đột quỵ não

Chị V.T.H (50 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Điểm Glasgow - thang điểm đánh giá ý thức người bệnh chỉ đạt 8/15 điểm, cho thấy tình trạng tổn thương não nặng. Theo người nhà, trước đó chị H đang ngồi cà phê thì đột ngột ngất xỉu và nhanh chóng được đưa đến BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp Cấp cứu, Hồi sức tích cực lập tức tiến hành đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp.

BS.CKI Nguyễn Viết Thắng - Phó khoa Cấp cứu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Kết quả chụp CT mạch não khẩn cấp cho thấy bệnh nhân H bị xuất huyết dưới nhện lan rộng do vỡ túi phình mạch não - một tình trạng đặc biệt nguy hiểm. Nếu không được can thiệp ngay, nguy cơ chảy máu tái phát, hôn mê sâu hoặc tử vong là rất cao”.

Người bệnh được can thiệp nút túi phình mạch não (Ảnh: BVCC).

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực phối hợp với khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp nhanh chóng hội chẩn và đưa ra phương án là can thiệp nút túi phình mạch não. Do đây là ca bệnh nặng, việc duy trì hô hấp ổn định trong suốt quá trình can thiệp là yếu tố sống còn nên người bệnh được gây mê nội khí quản và kiểm soát hô hấp trong toàn bộ thời gian thực hiện thủ thuật.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ đưa ống thông nhỏ từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu lên não, tiếp cận chính xác vị trí túi phình đã vỡ. Tại đây, những vòng xoắn kim loại chuyên dụng (coil) được đặt vào trong túi phình nhằm ngăn dòng máu tiếp tục chảy vào túi phình gây chảy máu tái phát.

Hình ảnh trước - sau khi can thiệp nút túi phình (Ảnh: BVCC).

Sau khoảng 60 phút can thiệp, túi phình được nút tắc thành công, giúp ngăn nguy cơ chảy máu tái phát và ổn định tình trạng người bệnh.

TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp chia sẻ: “Nút túi phình mạch não là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân H có hai túi phình ở cả động mạch não giữa bên phải và bên trái. Trong đó, túi phình đoạn M2 động mạch não giữa trái kích thước lớn, cổ rộng, bờ không đều và có dấu hiệu nghi ngờ vỡ. Ê-kíp đã khẩn trương can thiệp giúp người bệnh qua được cơn nguy kịch”.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi và chăm sóc tích cực, kết hợp tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng hằng ngày. Tình trạng ý thức của chị H cải thiện dần, các triệu chứng đau đầu, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn giảm rõ rệt. Chỉ vài ngày sau can thiệp, bệnh nhân có thể vận động cơ bản và phục hồi tốt.

Chị H dần cải thiện sức khỏe, không còn đau đầu, sợ ánh sáng, tiếng ồn như khi mới tỉnh dậy (Ảnh: BVCC).

Sau khi tỉnh lại, Chị H xúc động chia sẻ: “Sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ biết mình đã được can thiệp xuất huyết não và nằm viện 4 ngày rồi. Trong thời gian nằm viện, các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc rất chu đáo nên sức khỏe của tôi hồi phục nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê-kíp đã giúp tôi qua được cửa tử không ai mong muốn”.

Nút túi phình mạch não - Lựa chọn tối ưu trong điều trị vỡ túi phình

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm, trường hợp của chị H, nút túi phình mạch não là lựa chọn điều trị tối ưu. Phương pháp này có thể được thực hiện nhanh chóng trong “thời gian vàng”, với mức độ xâm lấn tối thiểu, chỉ cần một đường chọc nhỏ tại động mạch đùi để đưa ống thông lên não, từ đó tránh được cuộc phẫu thuật mở sọ phức tạp cho người bệnh. Đồng thời, kỹ thuật này giúp kiểm soát hiệu quả nguy cơ chảy máu tái phát.

Người bệnh cùng ê-kíp bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Ảnh: BVCC).

Với xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình, nếu xảy ra chảy máu lần hai, tình trạng của người bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng. Vì vậy, việc can thiệp sớm để bít túi phình đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chảy máu và bảo toàn tính mạng cho người bệnh.

Hiện nay, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã làm chủ kỹ thuật can thiệp mạch não chuyên sâu, với hệ thống DSA hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, sẵn sàng xử trí các trường hợp đột quỵ và xuất huyết não nguy kịch ngay tại viện.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo nguy cơ đột quỵ như: đau đầu dữ dội đột ngột, ngất xỉu, nôn nhiều, mất ý thức… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và can thiệp chuyên sâu để được xử trí kịp thời.

BVĐK Hồng Ngọc trực cấp cứu 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp đột quỵ nhồi máu não, xuất huyết não nguy hiểm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để bảo toàn tính mạng và chức năng cho người bệnh.

