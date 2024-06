6 thời điểm uống nước giúp đốt mỡ, giảm cân

Uống nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể mà còn là một phương pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Bằng cách uống nước đúng thời điểm và đủ lượng, bạn có thể tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và duy trì cơ thể trong trạng thái tốt nhất.

Uống nước trước bữa ăn

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Obesity năm 2010 chỉ ra rằng uống khoảng 500ml nước trước bữa ăn có thể giúp giảm cân.

Uống nước trước bữa ăn giúp tăng cảm giác no (Ảnh: Getty).

Nghiên cứu này cho thấy những người tham gia uống nước trước mỗi bữa ăn đã giảm trung bình 2kg so với nhóm không uống nước sau 12 tuần. Lý do chính là nước làm tăng cảm giác no, giúp giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn.

Cách thực hiện:

Uống khoảng 500ml nước (tương đương hai cốc) trước mỗi bữa ăn khoảng 30 phút. Đảm bảo uống nước ở nhiệt độ phòng hoặc ấm để không làm lạnh cơ thể đột ngột.

Uống nước khi vừa thức dậy

Uống nước ngay sau khi thức dậy là cách hiệu quả để kích hoạt cơ thể sau giấc ngủ dài.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism năm 2003, việc uống 500ml nước có thể tăng cường quá trình trao đổi chất lên đến 30% trong vòng 30-40 phút.

Sự tăng cường trao đổi chất này giúp đốt cháy calo nhanh hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Cách thực hiện:

Uống một cốc nước lớn ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Nếu có thể, hãy thêm một lát chanh để bổ sung vitamin C và tăng cường hương vị.

Uống nước khi cảm thấy đói

Đôi khi, cơ thể có thể nhầm lẫn giữa cảm giác đói và khát. Một nghiên cứu của American Journal of Clinical Nutrition năm 2008 chỉ ra rằng, uống nước có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đối với đồ ăn vặt không lành mạnh.

Cách thực hiện:

Khi cảm thấy đói, trước khi ăn bất cứ thứ gì, hãy thử uống một cốc nước và chờ khoảng 10-15 phút để xem liệu cảm giác đói có giảm bớt hay không. Thực hiện điều này đều đặn có thể giúp bạn giảm lượng calo tiêu thụ không cần thiết.

Đảm bảo cơ thể luôn đủ nước

Duy trì lượng nước đầy đủ trong suốt cả ngày giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, tăng cường khả năng đốt cháy calo.

Theo nghiên cứu của Journal of Human Nutrition and Dietetics năm 2015, những người uống nhiều nước hơn thường có chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn và có chế độ ăn lành mạnh hơn.

Cách thực hiện:

Luôn mang theo chai nước bên mình và uống từng ngụm nhỏ đều đặn trong suốt cả ngày. Đặt mục tiêu uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày, tương đương với khoảng 2l nước.

Uống nước trước và sau khi tập thể dục

Uống nước trước và sau khi tập thể dục giúp cơ thể duy trì hiệu suất và tăng cường quá trình phục hồi. Một nghiên cứu của International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism năm 2009 cho thấy, việc duy trì đủ nước giúp cải thiện hiệu suất tập luyện và tăng cường đốt cháy mỡ.

Cách thực hiện:

Uống khoảng 500ml nước trước khi bắt đầu tập luyện khoảng 30 phút. Tiếp tục uống nước trong quá trình tập luyện và sau khi hoàn thành bài tập để bù đắp lượng nước mất đi qua mồ hôi.

Uống nước trước khi ngủ

Uống nước trước khi đi ngủ giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất trong suốt đêm. Một nghiên cứu của American Journal of Clinical Nutrition năm 2014 cho thấy rằng, cơ thể vẫn tiếp tục đốt cháy calo trong khi ngủ, và việc duy trì đủ nước có thể hỗ trợ quá trình này.

thực hiện:

Uống một cốc nước nhỏ trước khi đi ngủ, tránh uống quá nhiều, để không phải thức dậy giữa đêm đi vệ sinh. Nếu muốn, bạn có thể thêm một chút mật ong để cải thiện giấc ngủ.