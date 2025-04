Vụ 8 người ngộ độc rượu trái cây: Uống hết 10 chai

Liên quan vụ "6 người ngộ độc nặng khi đi du lịch uống "rượu trái cây"", ngày 2/4, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 2 cơ sở của Công ty TNHH K.T. có trụ sở ở Tiền Giang. Công ty này liên quan đến việc cung cấp rượu làm 8 người bị ngộ độc nặng.

Theo xác minh ban đầu, trưa 29/3, đoàn du lịch (gồm 19 người) từ tỉnh Tiền Giang ăn trưa tại nhà bè Khu du lịch V.H. (tỉnh Ninh Thuận). Thức ăn do nhà bè nấu và có 8 người uống 2 chai rượu mang nhãn hiệu Rượu Sơri do Công ty TNHH K.T. sản xuất, chai loại 500ml; sản xuất ngày 9/6/2024, hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Trong đó, rượu Sơri do đoàn đem theo (3 thùng) và mua thêm 6 thùng (loại 500ml/chai, 6 chai/thùng) tại quầy thuốc tây ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vào khoảng thời gian trước Tết âm lịch 2025.

Đến 20h ngày 29/3, đoàn du lịch ăn tối tại Nhà hàng L.T. (tỉnh Ninh Thuận), thức ăn gồm có rau, khoai tây chiên, tôm. Trong đoàn có 8 người uống khoảng 10 chai rượu mang nhãn hiệu rượu Sơri do Công ty TNHH K.T. sản xuất.

Trưa 30/3, đoàn du lịch đang di chuyển về tới huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Lúc này, 8 người có biểu hiện mệt, chóng mặt, lừ đừ, nhức đầu, buồn nôn, nôn, trong đó có 2 người có thêm biểu hiện tím tái, co giật được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Qua thăm khám, Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc đã chuyển viện 6 người cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM; 2 người được về nhà.

Hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định 6 bệnh nhân bị ngộ độc rượu, nghi ngờ do methanol (cồn công nghiệp). 2 bệnh nhân hôn mê được chuyển lên đơn vị hồi sức chống độc để thực hiện siêu lọc máu; 4 bệnh nhân còn tỉnh đã được lọc máu cấp cứu nhằm đào thải chất độc nhanh.

Trải qua gần 2 ngày điều trị và lọc máu liên tục, đến 8h ngày 1/4, bệnh nhân P.N.Q.K. (25 tuổi) hôn mê sâu và tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, 14h ngày 1/4, Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang) có đến TAND huyện Tân Phú Đông - nơi công tác của những người bị ngộ độc để nắm thông tin.

Qua kiểm tra thực tế tại TAND huyện Tân Phú Đông, hiện tại còn 11 chai rượu sơ ri K.T. do Công ty TNHH K.T. sản xuất. Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông đã tiến hành lấy mẫu rượu gồm 6 chai thủy tinh (dung tích 500ml/chai) để gửi kiểm nghiệm.