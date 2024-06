6 lợi ích sức khỏe của cà phê được khoa học chứng minh

Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết, trên toàn thế giới, cà phê là đồ uống được tiêu thụ nhiều thứ hai sau nước lọc ở nhiều quốc gia và là nguồn cung cấp caffeine hàng đầu trong chế độ ăn uống của người bình thường.

Vẫn còn nhiều ý kiến bất đồng về việc cà phê tốt hay xấu đối với sức khỏe. Cà phê dường như là con dao hai lưỡi. Mặc dù nó có thể khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo, năng suất và có động lực hơn, nhưng đối với một số người, nó lại có tác dụng ngược lại, khiến họ cảm thấy lo lắng, bồn chồn và không thể tập trung.

Cà phê không chỉ chứa nhiều caffeine mà còn giàu chất chống oxy hóa và chứa một lượng nhỏ một số vi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.

"Tuy nhiên, nó cũng có liên quan đến nhiều tác dụng phụ khác nhau. Các chuyên gia y tế thường khuyên rằng một số nhóm người nhất định nên hạn chế uống để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe", Lương y Giang lưu ý.

Có rất nhiều loại cà phê khác nhau dựa trên loại hạt được sử dụng, nhãn hiệu và phương pháp được sử dụng để pha cà phê (Ảnh: Getty).

Tương tự, PGS.TS Donald Hensrud, chuyên gia về dinh dưỡng và y tế dự phòng tại Đại học Y khoa Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota (Mỹ), cho biết: "Cà phê đôi khi bị mang tiếng xấu. Nhưng nó có thể đặc biệt tốt cho bạn".

Lợi ích sức khỏe của cà phê

Dưới đây là những điều bạn cần biết về thức uống phổ biến này, bao gồm các loại cà phê, những hạn chế tiềm ẩn và sáu lợi ích được khoa học chứng minh có thể tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo các tác giả của một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể do lão hóa, tiếp xúc với ô nhiễm, hóa chất, bức xạ tia cực tím, thực phẩm và rượu kém chất lượng.

Tiêu thụ cà phê hàng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe sau:

Có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân

Theo một nghiên cứu lớn năm 2017 trên Tạp chí Y khoa Anh, những người uống cà phê ít có nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào hơn những người không uống cà phê. Theo nguyên tắc chung, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyên nên tiêu thụ không quá 400 miligam caffeine mỗi ngày.

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Theo Forbes, các phát hiện cho thấy cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nội mạc tử cung và các bệnh ung thư khác, đồng thời có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về thần kinh, chuyển hóa và gan.

Có thể giúp chống lại bệnh tiểu đường type 2

Nghiên cứu lưu ý rằng uống cà phê cũng có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Các tác giả không tìm thấy sự khác biệt giữa cà phê có chứa caffeine và cà phê không chứa caffeine.

Một đánh giá lớn khác về 18 nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy mỗi tách cà phê tiêu thụ có liên quan đến việc giảm 7% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2.

Axit chlorogen, một trong những chất chống oxy hóa chính có trong cà phê, cũng có thể làm giảm sự hấp thu glucose từ thực phẩm có đường hoặc nhiều carbohydrate. Điều này có thể làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu sau bữa ăn và có thể có lợi trong việc ngăn ngừa tình trạng kháng insulin.

Có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan

Theo dữ liệu, uống bất kỳ lượng cà phê nào so với không uống cà phê đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, xơ gan… Cũng có mối liên quan đáng kể giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh sỏi mật thấp hơn.

Lương y Giang cho biết, một nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy việc tăng tiêu thụ cà phê có liên quan đến tỷ lệ tiến triển bệnh gan thấp hơn ở những người bị viêm gan C. Trên thực tế, hội chứng gan do rượu đã giảm 20% khi uống một tách cà phê mỗi ngày.

Nghiên cứu khác cho thấy cà phê cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh xơ gan, bao gồm cả xơ gan do rượu.

Có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer và trầm cảm

Nghiên cứu cho thấy cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Người tiêu dùng cũng ít có nguy cơ bị trầm cảm và các rối loạn nhận thức khác, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Có thể tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo một nghiên cứu mới trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ, đồ uống này còn mang lại một số lợi ích về tim mạch. Uống hai cốc mỗi ngày có thể giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tim mạch vành.

Điểm hạn chế của cà phê

Bên cạnh đó, TS Hensrud cho biết thêm, cà phê có hàm lượng caffeine cao nên gây nghiện nhẹ. Caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt nếu bạn không phải là người uống cà phê thường xuyên.

Phụ nữ mang thai hoặc những người đang cố gắng mang thai cũng nên hạn chế hoặc tránh dùng caffeine hoàn toàn. TS Hensrud cho biết uống quá nhiều có thể gây sảy thai hoặc ngăn cản việc thụ thai.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, mọi người cũng có thể gặp các tác dụng phụ tiêu cực sau đây do sử dụng quá nhiều caffeine:

- Bồn chồn.

- Khó ngủ.

- Nhức đầu.

- Cảm thấy choáng váng.

- Nhịp tim nhanh.

- Mất nước.

- Lo lắng.

Cần nhiều hơn để có được hiệu quả tương tự

Cách thu được lợi ích sức khỏe tốt nhất từ cà phê

Bạn hãy lưu ý lượng caffeine trong mỗi cốc và nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào. TS Hensrud giải thích, một số người nhạy cảm hơn với cà phê.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng một số loại cà phê từ các chuỗi phổ biến có thể có tới 500 calo mỗi khẩu phần hoặc hơn. Vì vậy, có thể là khôn ngoan nếu bạn cắt giảm những thứ khác như chất làm ngọt có đường và cân nhắc thay thế các loại kem đặc bằng sữa hạnh nhân hoặc sữa ít béo.