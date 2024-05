6 loại trái cây mang lại lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, ngừa bệnh tật

Nếu bạn từng cắt ngón tay thì bạn đã trải qua một quá trình gọi là viêm. Tình trạng viêm cấp tính này kích hoạt phản ứng bên trong cơ thể để bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng, làm lành vết thương, ngăn chặn bệnh tật. Nhưng có một dạng viêm khác không thể ngăn chặn và làm lành vết thương, đó là tình trạng viêm có thể gây tổn thương và gây hại. Đó là viêm mãn tính.

Viêm mãn tính có thể làm gây tổn thương tế bào, mô và cơ quan. Các chuyên gia y tế nhận ra rằng tình trạng viêm âm ỉ từ từ này có thể gây ra các bệnh mãn tính nghiêm trọng bao gồm bệnh tim, tiểu đường và nhiều loại ung thư.

Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa có bằng chứng rõ ràng để chỉ ra tình trạng viêm mãn tính là nguyên nhân gây ra những căn bệnh mãn tính này, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Và một chế độ ăn uống có chứa một số chất dinh dưỡng và các hóa chất thực vật (phytochemical) có thể làm giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Bạn hãy ăn đa dạng các loại trái cây mỗi ngày (250-350gr) để có thể tăng cường hoạt động chống oxy hóa. Trái cây đặc biệt chứa nhiều hợp chất chống viêm, rất quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bệnh tim, tiểu đường, một số dạng ung thư và bệnh đường ruột.

Làm thế nào để có đủ trái cây tốt cho sức khỏe trong chế độ ăn uống của bạn? Một chiến lược là ăn uống theo mùa.

Trong khi tất cả các loại trái cây đều có xu hướng giàu chất dinh dưỡng giúp bảo vệ bệnh tật, một số loại đã nhận được sự chú ý đặc biệt trong thế giới dinh dưỡng vì lợi ích chống viêm của chúng.

Dưới đây là những loại trái cây giúp chống viêm và phòng ngừa bệnh tật theo Trường Y Harvard (Mỹ):

Quả mọng

Từ dâu tây, quả mâm xôi đến quả nam việt quất và quả việt quất, những loại trái cây này đặc biệt có tiềm năng trong tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Cùng với chất xơ và vitamin C, quả mọng còn chứa các sắc tố thực vật, chẳng hạn như anthocyanin và axit ellagic, có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho bạn.

Quả mọng giàu chất xơ và vitamin C, chất chống oxy hóa (Ảnh: Tú Anh).

Các nghiên cứu đã liên kết việc tăng cường tiêu thụ quả mọng với việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh Alzheimer và tiểu đường.

Hay như quả mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử cũng cung cấp nhiều chất xơ, vitamin C, ellagitannin, anthocyanins, axit phenolic,... có tác dụng trong việc làm giảm nguy cơ ung thư, chống oxy hóa, chống viêm, đái tháo đường, các bệnh lý tim mạch...

Theo Healthline, quả mọng có chứa nhiều chất xơ, vitamin C và polyphenol chống oxy hóa. Quả việt quất có thành phần dinh dưỡng ấn tượng, đặc biệt giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và mangan.

Táo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Tú Anh).

Táo

Có lẽ điều họ nói về một quả táo mỗi ngày là đúng. Một nghiên cứu trên gần 35.000 phụ nữ cho thấy việc tiêu thụ loại trái cây này cùng với họ hàng của nó là lê có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn.

Các thành phần quan trọng của táo - chất xơ, vitamin C, pectin và polyphenol - đã được chứng minh có tác dụng chống viêm và tăng cường vi khuẩn có lợi trong ruột. Đây chủ yếu là kết quả từ các nghiên cứu trên động vật.

Theo Bệnh viện K, nghiên cứu trên bệnh nhân cho thấy tiêu thụ táo (≥166gr) sẽ giảm nguy cơ ung thư như ung thư thanh quản, đại trực tràng, vú, buồng trứng, thực quản, miệng hầu, tiền liệt tuyến. Ăn nhiều quả cứng như táo và lê cũng giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Cơ chế là do chúng làm ức chế tăng sinh tế bào và có thể do hoạt tính chống oxy hóa.

Táo tốt cho người có bệnh mạch vành do làm giảm tỉ lệ tử vong dù ăn với lượng nhỏ (50-70gr/ngày). Cơ chế có thể là do tác dụng chống oxy hóa và điều chỉnh chuyển hóa lipid.

Các loại quả hạch

Anh đào, đào, mơ và mận đều là những ví dụ về loại trái cây này. Chúng chứa chất xơ, vitamin C, kali và nhiều hóa chất thực vật liên quan đến màu sắc của chúng.

Một số nghiên cứu cho thấy quả anh đào có thể làm giảm đau nhức sau khi tập thể dục cũng như giảm nguy cơ bị bệnh gút tấn công. Hàm lượng hợp chất phenolic cao trong quả anh đào, có liên quan đến việc giảm viêm, có thể mang lại những lợi ích đó.

Các dưỡng chất trong trái cây họ cam quýt có tác dụng bảo vệ tim (Ảnh: Istock).

Cam quýt

Cam, bưởi, chanh nổi tiếng giàu vitamin C. Chúng cũng chứa chất xơ, kali, canxi, vitamin B, đồng và các hóa chất thực vật có tác dụng chống viêm như flavonoid và carotenoids. Mặc dù có rất ít nghiên cứu trên người về lợi ích thực sự của chúng nhưng các chất dinh dưỡng có trong trái cây họ cam quýt có liên quan đến tác dụng bảo vệ tim.

Lựu

Những hạt lựu nhỏ bé đó chứa lượng lớn vitamin C và K, kali, chất xơ và các hóa chất thực vật mạnh như anthocyanin và resveratrol. Những chất dinh dưỡng này có thể là lý do mang lại lợi ích tiềm năng của việc ăn lựu.

Quả nho

Những loại trái cây mọng nước này chứa nhiều chất xơ, vitamin C và K cũng như các hóa chất thực vật mạnh mẽ. Các hợp chất phenolic từ nho có các đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, chống ung thư, chống viêm, chống lão hóa và kháng khuẩn.

Nho có chứa lượng acid caffeic cao, là chất chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra nho còn có bioflavonoid là một dưỡng chất giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ vitamin C và giúp cho vitamin C duy trì mô liên kết chặt chẽ, ngăn không cho vitamin C bị oxy hóa và chống hiện tượng đứt mao mạch.