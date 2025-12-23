40 năm đau đầu dai dẳng vì vật lạ trong mũi

Hành trình bệnh lý kéo dài hơn bốn thập kỷ

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hiếm gặp khi dị vật tồn tại ở vách ngăn mũi người bệnh suốt hơn 40 năm.

Đây là ca bệnh kéo dài qua nhiều thập kỷ, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng không được chẩn đoán xác định chính xác.

Bệnh nhân là nam giới, 61 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị ngày 4/11 trong tình trạng đau đầu kéo dài nhiều năm, mức độ ngày càng tăng, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Khai thác bệnh sử cho thấy, năm 1984, bệnh nhân từng được phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn mũi. Sau ca mổ, có nghi ngờ dụng cụ phẫu thuật bị gãy, để sót dị vật, song thời điểm đó không xác định được vị trí.

Vị trí dị vật được xác định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Suốt hơn 40 năm sau đó, dị vật vẫn tồn tại âm thầm trong cơ thể, gây viêm mạn tính và các triệu chứng đau đầu dai dẳng nhưng chưa có chẩn đoán xác định.

Trong các năm 1994 và 2004, người bệnh tiếp tục trải qua hai lần phẫu thuật thăm dò nhằm tìm dị vật nhưng đều không phát hiện bất thường.

Chẩn đoán hình ảnh giữ vai trò then chốt

Tại lần thăm khám gần đây, bệnh nhân được chỉ định nội soi Tai Mũi Họng kết hợp chụp cắt lớp vi tính (CLVT) xoang mũi.

Kết quả nội soi cho thấy vách ngăn mũi bị thủng, niêm mạc biến đổi mạn tính. Đặc biệt, hình ảnh CLVT phát hiện một dị vật cản quang nằm ở phần sau trên vách ngăn mũi phải, cách cửa mũi trước khoảng 7cm, sát mặt trước xoang bướm.

Dị vật được gắp ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, kết quả CLVT có ý nghĩa quyết định trong việc xác định chính xác vị trí dị vật. Đây được xác định là nguyên nhân gây viêm kéo dài và các cơn đau đầu dai dẳng mà bệnh nhân phải chịu đựng suốt nhiều năm.

Dựa trên kết quả nội soi và CLVT, ê-kíp khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị đã xây dựng kế hoạch phẫu thuật chi tiết. Ca mổ do BS Phạm Trung Kiên, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, trực tiếp đảm nhiệm vai trò phẫu thuật viên chính, cùng ê-kíp chuyên môn.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra thành công dị vật tồn dư, nhiều khả năng là mảnh dụng cụ phẫu thuật bị gãy từ ca mổ năm 1984. Dị vật nằm sâu, sát vùng trước xoang bướm, vị trí khó tiếp cận, lý giải vì sao các lần phẫu thuật trước đó không phát hiện được.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, không ghi nhận biến chứng. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, các triệu chứng đau đầu giảm rõ rệt, sức khỏe ổn định.