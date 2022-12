4 món cực kỳ tốt cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là do sự phát triển không kiểm soát một số tế bào của tuyến nhỏ hình quả óc chó bao quanh lỗ bàng quang của nam giới.

Tỷ lệ bị ung thư tuyến tiền liệt ở các nước khác nhau có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó bao gồm lối sống và chế độ dinh dưỡng. Một chế độ ăn uống tốt có thể giúp hỗ trợ kiểm soát tốc độ phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Nguyên tắc dinh dưỡng chung của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt là ăn nhiều rau xanh và các loại củ quả giàu vitamin. Nên hạn chế đồ dầu mỡ, cay nóng như: ớt, hạt tiêu…vì chúng sẽ làm cho tuyến viêm phát triển hơn. Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá…

Bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt nên ăn gì?

Cà chua chứa nhiều loại vitamin như: A, C, K, B6 và các vi chất thiết yếu như Kali, Magie (Ảnh: Internet).

Cà chua

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cà chua là sự lựa chọn vừa tiết kiệm vừa hiệu quả trong chế độ ăn cho người mắc bệnh về tuyến tiền liệt.

Cà chua chứa nhiều loại vitamin như: A, C, K, B6 và các vi chất thiết yếu như Kali, Magie. Đặc biệt loại quả này chứa một lượng cực nhỏ cholesterol và các chất béo bão hòa giúp bảo vệ tuyến tiền liệt. Hơn nữa, cà chua chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cà chua khi được chế biến sẽ dễ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Vì vậy, các món canh hay xào, sốt…dễ chế biến mà lại phát huy tác dụng của cà chua.

Các loại đậu

Các chuyên gia cho rằng bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt không nên bỏ qua các loại đậu trong bữa ăn hàng ngày như: đậu xanh, đậu phộng, đậu nành, đậu đen… Bởi vì trong các loại đậu này có chứa hoạt chất sinh học Phytoestrogen, là chất có khả năng chống ung thư cũng như ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Hạt mè

Mè rất giàu kẽm. Loại khoáng chất này rất cần thiết cho sức khỏe của tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Tiết niệu của Ấn Độ, nam giới bị u xơ tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt có nồng độ kẽm trong cơ thể thấp hơn 75%, so với những người có tuyến tiền liệt khỏe mạnh.

Cá hồi, cá nước lạnh

Cá luôn là một loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng, điển hình là các axit béo không no omega 3, omega 6… Đây là những chất có khả năng chống oxy hóa tự nhiên mà cơ thể cần được bổ sung để có thể chống lại nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư.

Theo kết quả của một số nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn cá và mức độ giảm nguy cơ tử vong do bệnh ung thư tuyến tiền liệt gây ra. Do vậy, đối với nam giới nếu mắc phải căn bệnh này thì nên ăn nhiều cá giàu axit béo không no, điển hình như là cá hồi, cá thu, cá trích.