3 gợi ý nâng tầm chất lượng sống năm 2026

Với nhiều người, nâng tầm chất lượng sống không là mục tiêu xa vời mà hiện diện ở những lựa chọn mỗi ngày: cách quản lý thời gian, chăm sóc bản thân, lựa chọn để có bữa ăn ngon và xây dựng lối sống lành mạnh cho gia đình.

Trong đó 3 từ khóa tinh hoa, khỏe mạnh và tối ưu đã dần trở thành xu hướng sống, được ghi nhận rõ ràng qua các nghiên cứu gần đây.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen về tình trạng sức khỏe và hạnh phúc toàn cầu năm 2025, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những giải pháp vừa đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, phù hợp nhịp sống hiện đại, vừa góp phần nâng cao chất lượng sống một cách lâu dài.

Tinh hoa: Bí quyết nâng tầm cuộc sống từ những lựa chọn kết hợp tinh hoa

Khi tiêu chuẩn sống được nâng cao, người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm những giá trị tốt đơn lẻ mà hướng đến những giải pháp toàn diện. Bởi khi những ưu điểm được hòa quyện đúng cách, lợi ích được nhân lên, tạo thêm giá trị vượt trội. Tư duy kết hợp tinh hoa này hiện diện rõ nét trong mọi khía cạnh của cuộc sống: Từ cách cân bằng công việc và cuộc sống đến việc lựa chọn những sản phẩm cao cấp gắn liền với giá trị bền vững.

Gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm là một ví dụ điển hình. Xuất phát từ một gia đình đa văn hóa, cô và chồng luôn tìm cách chia sẻ và kết hợp những giá trị tốt đẹp của hai đất nước để tạo nên cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, đời sống được nâng tầm.

Đơn cử như chuyện bếp núc, nơi phản ánh sự khác biệt văn hóa, hai vợ chồng đã học cách kết hợp linh hoạt các yếu tố ẩm thực đặc trưng hai đất nước, mở rộng kiến thức, tìm kiếm những nguyên liệu nấu ăn tốt hơn cho sức khỏe.

Gia đình ca sĩ Võ Hạ Trâm hướng đến sự kết hợp tinh hoa trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ công việc đến lựa chọn những sản phẩm (Ảnh: NVCC).

Nữ ca sĩ áp dụng tư duy “kết hợp tinh hoa” trong việc lựa chọn nguyên liệu nấu nướng từ những thành phần tốt nhất.

Võ Hà Trâm bật mí: “Tôi vừa phát hiện dầu ăn Neptune Olive Light kết hợp tinh hoa giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất. Đây là hai loại dầu tốt mà Trâm luôn tin chọn, mỗi loại có một thế mạnh riêng, nay lại được kết hợp một cách tinh tế để mang đến giải pháp tiện lợi và tốt cho sức khỏe từ bữa cơm gia đình”.

Khỏe mạnh: Nâng cao tiêu chuẩn sống khỏe từ những điều nhỏ nhất

Theo khảo sát người tiêu dùng năm 2025 của PwC, người Việt ngày càng khắt khe hơn khi chọn thực phẩm, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng và giá trị dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân - tâm một cách bền vững. Đồng điệu với xu hướng ấy, Võ Hạ Trâm cho rằng sống khỏe mạnh không phải trào lưu nhất thời, mà bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày, nhất là việc chọn thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn chất lượng đưa vào cơ thể.

Vì vậy, cô chú tâm đến cho từng lựa chọn nhỏ nhất, thậm chí là một chai dầu ăn cũng phải được nâng chuẩn để góp phần tạo nền tảng tốt cho sức khỏe cả nhà về lâu dài. Vì thế, nữ ca sĩ lại càng an tâm khi tin chọn Neptune Olive Light - dầu ăn sở hữu công thức kết hợp độc đáo từ hai loại dầu nguyên liệu vốn được công nhận là tốt cho sức khỏe.

Võ Hạ Trâm xem Neptune Olive Light là “trợ thủ” mang đến sự an tâm khi nấu nướng, giúp duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng (Ảnh: NVCC).

Tối ưu: Triết lý tối ưu cho cuộc sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại, giá trị cuộc sống nằm ở việc tối ưu hóa những lựa chọn thực sự quan trọng để nâng tầm sống khỏe. Về bản chất, tối ưu là chọn đúng giải pháp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và đảm bảo sức khỏe bền vững. Khi chọn đúng, bạn sẽ nhận về nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Để không lạc lối trong ma trận chọn lựa, ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết tối ưu là bí quyết. Chẳng hạn, trong gian bếp, việc cô chọn đúng nguyên liệu nấu nướng đóng vai trò như một giải pháp tinh hoa sẽ giúp cô nhận về nhiều hơn. Đó là lý do cô chuyển từ việc sử dụng luân phiên nhiều loại dầu theo từng kiểu chế biến khác nhau sang một lựa chọn duy nhất là dầu ăn Neptune Olive Light.

"Nhờ công thức kết hợp độc đáo giữa dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất, dầu ăn Neptune Olive Light đáp ứng đa dạng các nhu cầu của gia đình”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Với Võ Hạ Trâm, đó là sự tối ưu đúng nghĩa: chọn một giải pháp tinh hoa và được nhiều hơn, không chỉ ăn ngon mà còn an tâm vì tốt cho sức khỏe, không chỉ trộn salad, làm món Âu mà còn chiên xào, phù hợp với món Á.

Lựa chọn tối ưu giúp người phụ nữ tận hưởng trọn vẹn cảm giác chăm sóc chồng con theo cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương (Ảnh: Neptune Olive Light).