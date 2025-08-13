3 cách giúp mẹ bầu giảm đau mỏi lưng không cần dùng thuốc

Mấy ngày gần đây, chị H.T.T (31 tuổi, mang thai tuần 26) gặp tình trạng đau mỏi ê ẩm cả sống lưng và thắt lưng nên quyết định đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều mẹ bầu khi bước vào tam cá nguyệt hai và ba.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng và loại trừ các nguyên nhân bệnh lý liên quan đến thận, cột sống hay tử cung, các bác sĩ xác định chị T. bị đau lưng cơ học do thay đổi sinh lý thai kỳ. Dù không nguy hiểm nhưng nếu không xử trí đúng, cơn đau có thể kéo dài và ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý cũng như khả năng vận động của mẹ.

Nhiều mẹ bầu gặp phải tình trạng đau lưng trong thai kỳ (Ảnh: BVCC).

Theo BS.CKI Chu Thị Nga (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc): “Việc lạm dụng thuốc trong giai đoạn này không được khuyến khích do nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Thay vào đó, nếu được áp dụng đúng cách bằng các phương pháp giảm đau lưng tự nhiên hoàn toàn có thể giúp kiểm soát cơn đau một cách an toàn và hiệu quả".

Với nguyên tắc đặt sự an toàn của mẹ và thai nhi lên hàng đầu, bác sĩ Chu Thị Nga khuyến nghị những phương pháp giảm đau lưng tự nhiên, hiệu quả và đã được kiểm chứng khoa học dưới đây.

Massage bầu đúng kỹ thuật - Giải pháp giảm đau an toàn

Massage trị liệu khi mang thai không chỉ giúp giảm cảm giác đau mỏi vùng lưng và hạn chế phù nề tay chân mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, hỗ trợ ổn định cảm xúc, tinh thần cho mẹ bầu.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, các liệu trình massage trị liệu chuyên biệt cho mẹ bầu được thực hiện trong không gian spa đạt chuẩn y khoa, với các kỹ thuật như massage body bằng tinh dầu, massage vùng cổ, vai, gáy..., thư giãn, giảm nhức mỏi phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ.

Toàn bộ liệu trình được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên đào tạo bài bản, trang bị đầy đủ kiến thức y khoa, am hiểu về sinh lý thai kỳ, hệ cơ, xương, khớp và các nguyên tắc an toàn trong chăm sóc thai phụ giúp mẹ bầu không chỉ được thư giãn sau mỗi liệu trình mà còn đạt hiệu quả giảm đau nhức rõ rệt.

Mẹ bầu được chăm sóc toàn diện tại spa chuyên biệt của BVĐK Hồng Ngọc (Ảnh: BVCC).

Vật lý trị liệu - Tác động giảm đau đúng cơ chế

Thay vì dùng thuốc giảm đau có nguy cơ ảnh hưởng toàn thân, vật lý trị liệu giúp tác động trực tiếp vào vùng tổn thương bằng các kỹ thuật kéo giãn, xoa bóp trị liệu bài bản và bài tập vận động phù hợp.

Tại khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng BVĐK Hồng Ngọc, các phác đồ điều trị được thiết kế chuyên biệt cho từng thai phụ, dựa trên tình trạng lâm sàng cụ thể. Với sự phối hợp của các bác sĩ sản khoa và chuyên gia vật lý trị liệu, mẹ bầu được cải thiện tuần hoàn, giảm co cứng cơ, tăng khả năng vận động linh hoạt, cải thiện cảm giác đau mỏi rõ rệt mang đến sự thoải mái, dễ chịu trong thai kỳ.

Dinh dưỡng hợp lý - Hỗ trợ giảm đau từ bên trong

Không chỉ dựa vào các biện pháp trị liệu, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm đau cơ, hạn chế chuột rút và nâng cao thể trạng cho mẹ bầu trong suốt thai kỳ.

“Việc bổ sung đầy đủ canxi, magie và omega-3 có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cơ - xương - khớp, giảm co cơ và hỗ trợ tuần hoàn máu. Những vi chất này có thể được bổ sung qua thực phẩm như sữa, cá hồi, hạt chia, rau lá xanh hoặc theo chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết", bác sĩ Nga chia sẻ.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, mẹ bầu được tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu theo từng giai đoạn thai kỳ để đảm bảo dưỡng chất, hỗ trợ kiểm soát cơn đau và duy trì sức khỏe ổn định suốt quá trình mang thai.

Lưu ý: Mỗi phương pháp trên đều có chỉ định riêng, phụ thuộc vào giai đoạn và tình trạng thai kỳ. Mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ sản khoa trước khi áp dụng để đảm bảo phù hợp và an toàn.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Giảm đau thai kỳ an toàn, mẹ bầu an tâm vượt cạn

Không chỉ là nơi thăm khám định kỳ, BVĐK Hồng Ngọc còn là điểm đến tin cậy trong hành trình chăm sóc toàn diện cho mẹ bầu, đặc biệt trong việc hỗ trợ kiểm soát và giảm đau thai kỳ ưu tiên phương pháp tự nhiên, hạn chế dùng thuốc.

BVĐK Hồng Ngọc là điểm đến tin cậy trong hành trình chăm sóc mẹ bầu (Ảnh: BVCC).

Tại đây, mỗi thai phụ đều được theo dõi sát sao từ tam cá nguyệt đầu tiên đến sau sinh, với các giải pháp cá nhân hóa như: Vật lý trị liệu chuyên sâu, tư vấn vận động an toàn, cùng các dịch vụ massage, chăm sóc thư giãn. Sự kết hợp đồng bộ giữa bác sĩ sản khoa, bác sĩ phục hồi chức năng, chuyên gia dinh dưỡng và đội ngũ kỹ thuật viên đã giúp hàng nghìn mẹ bầu cải thiện tình trạng đau mỏi, tăng cường thể lực và có trải nghiệm thai sản tích cực hơn.