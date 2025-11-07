2.500 người tham gia giải chạy không khói thuốc lá

Giải chạy Di sản Hà Nội 2025 diễn ra ngày 8-9/11 tới, với sự tham gia của 2.500 vận động viên đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với mùa giải 2024.

Đặc biệt, đây là giải chạy không khói thuốc. Vì thế, Ban tổ chức đề nghị các vận động viên không hút thuốc và cùng chia sẻ thông điệp này tới cộng đồng chạy bộ vì một môi trường xanh và an toàn cho sức khoẻ.

Nhiều vận động viên xuất hiện tại gian hàng đặc biệt của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Ảnh: L.H).

Tại sân thể thao Quần ngựa, điểm xuất phát và kết thúc giải chạy, sự xuất hiện gian hàng đặc biệt của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) thu hút sự quan tâm của nhiều vận động viên.

Rất đông vận động viên đến thăm gian trưng bày của Quỹ, viết lời cam kết, ủng hộ giải chạy không khói thuốc, tham gia vẽ tranh... về môi trường không khói thuốc.

Một vận động viên tham gia vẽ "cây xanh" thể hiện mong muốn về một môi trường không khói thuốc (Ảnh: L.H).

Theo báo cáo của WHO năm 2021, sử dụng thuốc lá đã và đang gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong do thuốc lá mỗi năm (trong đó 84.500 người tử vong/năm do hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do tiếp xúc thụ động với khói thuốc).

Mỗi người đều có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. Vì thế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá mong sự lan tỏa của cộng đồng, để hướng tới mỗi người đều được hít thở bầu không khí trong lành không khói thuốc.

Theo nghiên cứu, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có ít nhất 70 chất được xác định là tác nhân gây ung thư. Khi đi vào cơ thể, các chất độc hại này tác động trực tiếp lên hệ hô hấp, làm suy giảm chức năng phổi và gây tổn thương lâu dài.

Không chỉ thuốc lá truyền thống mới ảnh hưởng đến lá phổi, mà thuốc lá điện tử cũng là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút, mà những người phải hít khói thuốc lá thụ động cũng chịu tác động rất xấu đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh về hô hấp...