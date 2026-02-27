Chiều 26/2, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM được trao chứng nhận xác lập đồng thời hai kỷ lục về ứng dụng robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống với số lượng ca thành công nhiều nhất Việt Nam và châu Á.

Bước tiến vượt bậc của y tế Việt Nam

Trước đó, hồ sơ đề cử 2 kỷ lục nêu trên đã trải qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan theo các tiêu chí trong nước và quốc tế, với sự thống nhất từ Hội đồng chuyên môn của Tổ chức Kỷ lục châu Á và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn đơn vị trên cho biết, các kỷ lục trên ghi nhận bệnh viện có số ca mổ não và cột sống, tủy sống nhiều nhất trong giai đoạn 2023-2025, với 208 trường hợp. Nhưng tính đến hiện tại, con số thực tế đã lên đến 240 ca.

Việc nhận cùng lúc 2 kỷ lục không chỉ là niềm tự hào của riêng bệnh viện, mà còn góp phần khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế Việt Nam trên bản đồ phẫu thuật thần kinh khu vực và thế giới.

Các bác sĩ tại TPHCM sử dụng robot AI để mổ não cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Bính, phẫu thuật não và cột sống, tủy sống đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Với sự trợ giúp đắc lực của robot AI, phía sau các con số kỷ lục là hành trình tìm lại sức khỏe, sự sống và hy vọng của hàng trăm cuộc đời, là những người mắc những bệnh lý thuộc dạng nguy hiểm nhất y khoa.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục nỗ lực, tiên phong mở rộng ứng dụng công nghệ cao, không ngừng phục vụ người bệnh Việt Nam ngay trong nước với hiệu quả ngang tầm thế giới”, PGS Trần Quang Bính khẳng định.

Thành tựu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Nam sinh 21 tuổi được phẫu thuật u não bằng robot AI đầu tiên (Ảnh: BV).

GS Hoàng Quang Thuận - Phó chủ tịch Thường trực TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - chia sẻ, sự kiện xác lập kỷ lục châu Á về phẫu thuật não, tủy sống bằng robot AI là dấu mốc đáng trân trọng của nền y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển y tế.

“Phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công bằng robot AI không chỉ là con số thống kê, mà là một gia đình được giữ lại trọn vẹn, một tương lai được viết tiếp. Thành tựu hôm nay vì thế không chỉ mang ý nghĩa khoa học công nghệ, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc”, GS Hoàng Quang Thuận nhận định.

Thầy thuốc ưu tú, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống cho biết, gần 3 năm triển khai phẫu thuật bằng robot AI Modus V Synaptive, đội ngũ bác sĩ bệnh viện đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Đó là ca phẫu thuật u não đầu tiên cho nam sinh 21 tuổi thoát khỏi nguy kịch, một người mẹ tưởng chừng sẽ mất đi thị lực vĩnh viễn nay đã sáng mắt trở lại sau mổ, hay cô gái trẻ yếu liệt suốt 6 năm vì khối u thân não đã có thể đi lại gần như bình thường…

Đặc biệt, có những ca đột quỵ xuất huyết não cấp cứu muộn, nguy cơ tử vong cao được cứu sống ngoạn mục.

Theo thống kê, đến nay việc mổ não và tủy sống bằng robot AI Modus V Synaptive mới chỉ được thực hiện tại 14 nước trên thế giới, vì sự khan hiếm, đắt đỏ và công nghệ cao.

Cũng trong chiều 26/2, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM được trao chứng nhận thành tựu “Chuyên gia thực hiện thành công ca cấy ghép máy tạo nhịp không dây Micra AV2 đầu tiên tại Việt Nam”.

Tính đến tháng 2, Việt Nam đã tiến hành 79 ca cấy máy tạo nhịp không dây. Trong đó, GS Võ Thành Nhân là người thực hiện nhiều nhất, với 57 ca và đạt tỷ lệ thành công 100%.