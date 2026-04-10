100% bệnh viện có dịch vụ công tác xã hội, nâng mức hài lòng của người dân

Tại Hội nghị Chuyên đề về công tác bảo trợ xã hội năm 2026 được tổ chức ngày 10/4 tại Quảng Ninh, Cục Bảo trợ xã hội cho biết đã hoàn thành 6/6 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội được Bộ Y tế giao.

“Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Lĩnh vực người cao tuổi, người khuyết tật tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động để thích ứng với những thách thức của già hoá dân số”, ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết.

Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác bảo trợ xã hội, thực hiện trách nhiệm nhân văn với người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế trong xã hội.

“Bối cảnh nhiều thách thức đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo trợ xã hội. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, hệ thống bảo trợ xã hội cần tiếp tục cải thiện, phát triển, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bền vững, kết hợp giữa trợ giúp của Nhà nước, bảo hiểm xã hội và sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp”, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội, công tác xã hội.

Thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình, đề án trợ giúp xã hội đã được triển khai, trong đó có việc thực hiện chương trình công tác xã hội. Mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp đã được hình thành, phát triển hàng trăm cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Hiện 100% các tỉnh, thành phố đã có cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương, tuyến tỉnh đã thành lập các phòng, bộ phận công tác xã hội. Chất lượng hoạt động công tác xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế.

Nhân viên công tác xã hội tại các bệnh viện cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tâm lý, đảm bảo người bệnh được tiếp tục chăm sóc ngay cả khi đã xuất viện.

Với các trường hợp bệnh nhân đặc thù như trẻ em, bệnh nhân tâm thần, người có bệnh mãn tính…, nhóm công tác xã hội sẽ là đầu mối thông tin, kết nối người bệnh với dịch vụ và nguồn lực hỗ trợ các vấn đề khó khăn.

Nhờ đó, nhiều hoàn cảnh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, cải thiện tình trạng sức khỏe, san sẻ với nỗi đau của người bệnh và gia đình.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tuấn Hưng, Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam, trong ngành y tế nói riêng, nhân lực ngành công tác xã hội có nhiều yêu cầu riêng.

“Theo số liệu thống kê tháng 12/2024, tổng số nhân viên làm công tác xã hội trong ngành y tế là gần 11.000 người. Để đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan liên quan, cơ sở đào tạo cần tiếp tục hoàn thiện chuẩn năng lực nhân viên công tác xã hội, phát triển công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả”, ông Hưng cho biết.