10 lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả su su

Dưới đây là một số lợi ích chính của quả su su :

- Giàu chất dinh dưỡng: Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), quả su su chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin K, folate và kali. Các chất dinh dưỡng này rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể và hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể.

- Ít calo và giàu chất xơ: Với hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ, quả su su là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng. Chất xơ còn giúp cải thiện tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh đường ruột.

quả su su là một thực phẩm dinh dưỡng có thể được thêm vào chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe toàn diện (Ảnh: Healthline).

- Hỗ trợ tim mạch: Kali trong quả su su giúp điều chỉnh huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chất xơ cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch.

Nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm chỉ ra rằng các hợp chất trong quả su su có thể giúp thư giãn các mạch máu, do đó cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp.

Myricetin, một chất chống oxy hóa nổi bật trong quả su su, cũng đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm cholesterol trong một số nghiên cứu trên động vật.

Hơn nữa, nó cũng là nguồn chất xơ tốt. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như quả su su có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

- Chống oxy hóa: Quả su su chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Tương tự theo Healthline, nhiều lợi ích của su su có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa của nó. Loại quả này cung cấp các chất chống oxy hóa quercetin, myricetin, morin và kaempferol.

Trong số này, myricetin có hàm lượng cao nhất. Nghiên cứu cho thấy myricetin có đặc tính chống ung thư, chống tiểu đường và chống viêm mạnh. Ngoài ra, nó là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời .

- Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C trong quả su su có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và bệnh tật.

- Hỗ trợ sức khỏe xương: Vitamin K và các khoáng chất như magie và canxi trong quả su su giúp duy trì sức khỏe xương, giảm nguy cơ loãng xương.

- Cải thiện sức khỏe não bộ: Các chất chống oxy hóa và vitamin trong quả su su cũng có thể hỗ trợ chức năng não, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

- Kiểm soát đường huyết: Chất xơ và các hợp chất thực vật trong quả su su có thể giúp kiểm soát mức đường huyết, là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh.

Quả su su có hàm lượng carbohydrate thấp và chất xơ hòa tan cao, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, giúp giảm phản ứng đường trong máu sau khi ăn.

Nó cũng có thể cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách tác động đến insulin.

Kháng insulin là tình trạng xảy ra khi các tế bào của bạn trở nên kém nhạy cảm với insulin, một loại hormone điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu tăng dần và cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu cho thấy các hợp chất thực vật độc đáo trong quả su su có thể đóng vai trò làm tăng độ nhạy cảm với insulin bằng cách giảm hoạt động của các enzyme liên quan đến việc kiểm soát lượng đường trong máu kém và bệnh tiểu đường type 2.

- Có thể có tác dụng chống ung thư: Tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư đường tiêu hóa.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm lưu ý rằng một số hợp chất trong su su có thể làm chậm sự phát triển và tiến triển của một số tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu.

Mặc dù những kết quả này rất hứa hẹn, nhưng bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để cho thấy su su có tác dụng chống ung thư ở người. Vì thế, cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa.

- Có thể hỗ trợ chức năng gan: Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa tích tụ trong mô gan. Quá nhiều mỡ trong gan có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của gan.

Cả nghiên cứu trên ống nghiệm và trên động vật đều cho thấy chiết xuất quả su su có thể bảo vệ chống lại sự tích tụ mỡ trong gan, do đó có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong một nghiên cứu, những con chuột được cho ăn chế độ nhiều chất béo và được điều trị bằng chiết xuất từ quả su su có lượng cholesterol và axit béo lắng đọng trong gan thấp hơn đáng kể so với những con chuột đối chứng.

Điều này là do những thay đổi rõ ràng trong chức năng của các enzym liên quan đến quá trình chuyển hóa chất béo.

Tại thời điểm này, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu cách quả su su có thể hỗ trợ sức khỏe gan ở người.

Nhờ những lợi ích này, quả su su là một thực phẩm dinh dưỡng có thể được thêm vào chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe toàn diện.