10 điều đơn giản giúp tăng tuổi thọ, bạn nên làm ngay

Những thay đổi này bao gồm những việc như điều chỉnh chế độ ăn uống, tắt TV và ra ngoài trời, tăng cường tương tác xã hội và quan hệ tình dục. Ngay cả những cách khắc phục đơn giản như dùng chỉ nha khoa cũng có thể giúp ích.

Dưới đây là 10 điều đơn giản để tăng tuổi thọ:

Ra ngoài trời

Theo Verywell, tuổi thọ có thể tăng lên chỉ bằng cách ra ngoài và tắm nắng. Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời kích hoạt các tế bào trong da sản xuất vitamin D. Vitamin D rất cần thiết cho nhiều chức năng quan trọng như phát triển xương, tái tạo xương, chuyển đổi glucose trong máu (đường) thành năng lượng…

Thiếu hụt vitamin D có thể làm suy yếu tất cả các chức năng này và dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương, bệnh tim, tiểu đường type 2 và loãng xương.

Nghiên cứu cho thấy 50% người lớn có mức vitamin D thấp, chỉ đơn giản là không ra ngoài nắng đủ. Chỉ cần tắm nắng 15 phút mỗi ngày là đủ để duy trì mức vitamin D ở những người khỏe mạnh.

Uống viên vitamin D và ăn thực phẩm giàu vitamin D cũng là những cách hiệu quả để tăng mức vitamin D. Thực phẩm giàu vitamin D bao gồm sữa và sữa thực vật bổ sung vitamin D, cá nhiều dầu như cá hồi, cá ngừ và cá mòi, gan bò, lòng đỏ trứng…

Một đánh giá nghiên cứu năm 2019 đã kết luận rằng tình trạng thiếu hụt vitamin D có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với những người có mức vitamin D bình thường. Điều này bao gồm nguy cơ tử vong do ung thư tăng gấp đôi.

Giao lưu với bạn bè

Tuổi thọ có thể tăng lên bằng cách đi chơi với bạn bè và gia đình. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một người càng gắn bó với những người thân yêu thì sức khỏe tổng thể của họ càng tốt.

Các nhà khoa học không chắc chắn tại sao các mối quan hệ lại đóng vai trò trong sức khỏe và tuổi thọ. Có thể là những người trong các mối quan hệ tích cực ít có khả năng chấp nhận rủi ro và có nhiều khả năng tự chăm sóc bản thân hơn. Cũng có thể là việc có những người xung quanh làm giảm căng thẳng trong cuộc sống của bạn.

Ngoài ra, những người tham gia vào các mối quan hệ có ý nghĩa có xu hướng có tuổi thọ cao hơn.

Tập thể dục hàng ngày

Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Live Science).

Tuổi thọ được cải thiện có liên quan chặt chẽ đến việc tập thể dục hàng ngày. Một đánh giá toàn diện về các nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu Lão hóa cho thấy những người tập thể dục thường xuyên - ngay cả khi chỉ tập ba giờ một tuần - sống lâu hơn tới 6,9 năm so với những người không tập.

Xây dựng thói quen là chìa khóa thành công. Cách dễ nhất để xây dựng thói quen là cam kết tập luyện hàng ngày ngay cả khi chỉ trong 20 phút. Nếu bạn làm vậy, bạn có thể bỏ qua một ngày nhưng có nhiều khả năng quay lại đúng hướng ngay lập tức.

Đối với tuổi thọ, điều quan trọng hơn là tập thể dục đều đặn năm này qua năm khác hơn là tập thể dục cường độ cao rồi lại không tập.

Hãy nhớ rằng tập thể dục hàng ngày không nhất thiết phải đến phòng tập thể dục mỗi ngày. Các bài tập tại nhà như yoga, kéo giãn, tạ, bơi lội hoặc đi bộ nhanh có thể cực kỳ có lợi, đặc biệt là nếu bạn đã lớn tuổi.

Dùng chỉ nha khoa hàng ngày

Có vẻ kỳ lạ nhưng dùng chỉ nha khoa hàng ngày có thể kéo dài tuổi thọ. Dùng chỉ nha khoa ngăn ngừa bệnh nướu răng và bằng cách đó, ngăn vi khuẩn trong miệng đi qua các mô bị tổn thương và xâm nhập vào máu. Những vi khuẩn trong máu này có thể di chuyển đến tim, tại đó chúng có thể lây nhiễm và làm hỏng cơ tim và van tim.

Bệnh nướu răng, hay còn gọi là viêm nha chu, ảnh hưởng đến 11% dân số thế giới và là căn bệnh phổ biến thứ sáu trên toàn thế giới.

Theo đánh giá năm 2020 về các nghiên cứu trên Tạp chí Nha chu lâm sàng, viêm nha chu nghiêm trọng không chỉ liên quan trực tiếp đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mà còn làm tăng nguy cơ tử vong do đau tim.

Quan hệ tình dục nhiều hơn

Quan hệ tình dục giúp kéo dài tuổi thọ (Ảnh minh họa: Istock).

Tuổi thọ có thể tăng lên nếu quan hệ tình dục nhiều hơn. Người ta cho rằng quan hệ tình dục giúp cải thiện cảm giác khỏe mạnh tổng thể, cung cấp cho bạn động lực để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn.

Các yếu tố khác có thể góp phần. Ví dụ, một nghiên cứu ban đầu đã báo cáo rằng nam giới có tần suất cực khoái cao có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 50%.

Ăn chay

Ăn chay có thể giúp bạn sống lâu hơn. Điều này không có nghĩa là bạn nên từ bỏ thịt nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nguyên tắc của chế độ ăn chay có thể làm tăng tuổi thọ bằng cách vượt qua ba rào cản đối với sức khỏe tốt.

Cụ thể là béo phì, tiêu thụ quá nhiều đường, tiêu thụ chất béo bão hòa có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật. Bằng cách đó, một người có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim và thậm chí là ung thư ruột kết.

Giảm căng thẳng

Tuổi thọ có thể bị suy giảm do căng thẳng theo hai cách. Cách đầu tiên là thông qua tác động trực tiếp của căng thẳng lên cơ thể trong thời gian dài.

Căng thẳng kích hoạt giải phóng một loại hormone gọi là cortisol giúp bạn phản ứng với các mối đe dọa bằng cách tăng nhịp tim và nhịp thở. Tăng huyết áp trong thời gian dài có thể gây hại, dẫn đến lo lắng, trầm cảm, huyết áp cao và bệnh tim.

Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy căng thẳng kéo dài có thể làm lão hóa các tế bào ở quy mô phân tử.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức cortisol tăng cao thúc đẩy sự phân hủy của các tế bào và tăng sản xuất các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử làm hỏng DNA của tế bào, khiến các tế bào lão hóa và hoạt động không bình thường sớm. Điều này, đến lượt nó, gây ra nhiều loại ung thư khác nhau.

Để kiểm soát căng thẳng tốt hơn trong thời gian dài, hãy thử các liệu pháp tâm - thân như thiền chánh niệm, yoga nhẹ nhàng, thái cực quyền, các bài tập thở sâu…

Tắt TV

Giảm thời gian xem tivi cũng giúp bạn sống thọ hơn (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bằng cách cắt giảm thời gian xem tivi, bạn có thể cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ.

Lý do là xem tivi quá nhiều khiến bạn không hoạt động và dễ tăng cân hơn. Ngồi nhiều giờ liền có thể dẫn đến đau lưng và đau cổ mãn tính. Tivi có thể gây căng thẳng, đặc biệt nếu bạn là người nghiện tin tức. Tivi ngăn cản sự tương tác xã hội chất lượng và có thể gây ra lo lắng và trầm cảm.

Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tuổi thọ của bạn.

Tránh rủi ro

Tuổi thọ của bạn có thể được bảo vệ bằng cách đảm bảo bạn không gặp bất kỳ rủi ro không cần thiết nào. Đối với những người trẻ tuổi, nguyên nhân tử vong lớn nhất không phải là bệnh tật hoặc các vấn đề liên quan đến tuổi tác. Nguyên nhân phổ biến nhất là tai nạn, thương tích và bạo lực.

Khi bạn già đi, có một số hành vi rủi ro nhất định cũng tương ứng với việc mất đi đáng kể tuổi thọ.

Theo một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Aging, những yếu tố này bao gồm:

- Ngồi lâu: Giảm 2-4 năm.

- Huyết áp cao: Giảm 4-5 năm.

- Thiếu cân mãn tính: Giảm 4-8 năm.

- Hút thuốc: Giảm 5-7 năm.

- Lạm dụng rượu: Giảm 5-7 năm.

- Ít vận động: Giảm 5-7 năm.

- Bệnh tiểu đường type 2: Giảm 7-10 năm.

Khi có nhiều yếu tố nguy cơ đồng thời, bạn sẽ làm tăng nguy cơ. Ví dụ, những người ít vận động mắc bệnh tiểu đường và béo phì có thể mất từ 8 đến 13 năm tuổi thọ.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn (Ảnh minh họa: N.P).

Giữ gìn sức khỏe là chìa khóa để đảm bảo tuổi thọ tối ưu của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải đến gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm để được khám sức khỏe và đánh giá toàn diện.

Nếu bạn mắc một hoặc nhiều tình trạng bệnh mãn tính, bạn có thể cần gặp bác sĩ thường xuyên hơn. Bạn cũng nên tiêm các loại vaccine được khuyến nghị cho mình như vaccine cúm, vaccine não mô cầu…

Bên cạnh đó là lịch sàng lọc định kỳ dựa trên độ tuổi và giới tính. Điều này có thể bao gồm chụp nhũ ảnh, nội soi đại tràng, xét nghiệm Pap…

Bằng cách ngăn ngừa bệnh tật hoặc điều trị chúng trong giai đoạn đầu, bạn sẽ được đảm bảo sức khỏe tốt không bị gián đoạn trong thời gian dài.