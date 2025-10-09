Ô tô tải tụt xuống "hố tử thần", xe cứu hộ tới cũng bị sụt lún

Chiều 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc ô tô tải bị tụt xuống hố trong phố Trần Cung (phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Chiếc ô tô tải bị sụt lún bánh xe trong ngõ 287 Trần Cung (Ảnh: Tuyết Mai).

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Tuyết Mai, nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày tại đoạn đường cuối ngõ 287 Trần Cung (ngay phía sau trụ sở Công an phường Nghĩa Đô).

Theo chị Mai, miệng hố sụt rộng khoảng 3m, khiến cả phần bánh xe của một chiếc ô tô tải BKS 29E-407.xx bị tụt xuống. Rất may không có thương vong về người.

Ngay cạnh đó là một hố sụt đã có từ trước (Ảnh: Tuyết Mai).

Cũng theo nhân chứng, khoảng 14h cùng ngày, xe cứu hộ đi tới thì cũng bị sụt xuống hố sụt khác, khiến phần bánh xe trước không di chuyển được.

"Ngay bên cạnh chiếc ô tô tải bị sụt là một hố sụt khác rộng khoảng 2m, người dân đã sử dụng que củi, rào chắn để cảnh báo. Như vậy tới nay đã có 3 hố sụt ngay tại đoạn đường ở cuối ngõ 297 phố Trần Cung", chị Mai nói.

Chiếc xe tải cứu hộ đi vào cũng bị sụt lún bánh xe (Ảnh: Tuyết Mai).

Một số người dân cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể do mưa lâu ngày khiến kết cấu đất đá khu vực nêu trên bị ảnh hưởng dẫn tới sụt lún.